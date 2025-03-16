Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны
Аналитик Данилин: пошлины США могут вызвать девальвацию национальных валют
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение США пошлин на импорт может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в Штаты, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин.
Президент США Дональд Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.
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"Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США", - говорит Данилин.
Ярким примером выступает Канада: на США в прошлом году приходилось 75% всего канадского экспорта. С момента победы Трампа на выборах и до середины марта курс канадского доллара сократился на 4%.
По расчетам агентства, среди десятки крупнейших торговых партнеров США, которые имеют собственные валюты и против которых не действует широкий режим пошлин, сильнее всего от американского рынка зависит Вьетнам - у него 29% экспорта приходилось на Штаты. Хотя у других экспортеров показатель был меньше, он также является достаточно существенным: у Японии - 20%, Южной Кореи - 19%, Индии - 18%.
Данилин, однако, отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, те, кто сохраняет открытость своих рынков, могут рассчитывать на увеличение объемов импорта товаров из стран, которые столкнутся с пошлинами. С одной стороны, это может потенциально привести к снижению цен, но с другой стороны - усилит конкурентную борьбу на внутреннем рынке.
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