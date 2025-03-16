https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html

Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны

Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны - РИА Новости, 16.03.2025

Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны

Введение США пошлин на импорт может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в Штаты, рассказал РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:21:00+03:00

2025-03-16T11:21:00+03:00

2025-03-16T11:21:00+03:00

экономика

сша

канада

мексика

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение США пошлин на импорт может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в Штаты, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин. Президент США Дональд Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. "Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США", - говорит Данилин. Ярким примером выступает Канада: на США в прошлом году приходилось 75% всего канадского экспорта. С момента победы Трампа на выборах и до середины марта курс канадского доллара сократился на 4%. По расчетам агентства, среди десятки крупнейших торговых партнеров США, которые имеют собственные валюты и против которых не действует широкий режим пошлин, сильнее всего от американского рынка зависит Вьетнам - у него 29% экспорта приходилось на Штаты. Хотя у других экспортеров показатель был меньше, он также является достаточно существенным: у Японии - 20%, Южной Кореи - 19%, Индии - 18%. Данилин, однако, отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, те, кто сохраняет открытость своих рынков, могут рассчитывать на увеличение объемов импорта товаров из стран, которые столкнутся с пошлинами. С одной стороны, это может потенциально привести к снижению цен, но с другой стороны - усилит конкурентную борьбу на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20250315/poshliny-2005172844.html

https://ria.ru/20250315/avstralija-2005176288.html

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экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире