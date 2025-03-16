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Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны - РИА Новости, 16.03.2025
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11:21 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html
Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны
Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны - РИА Новости, 16.03.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны
Введение США пошлин на импорт может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в Штаты, рассказал РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:21:00+03:00
2025-03-16T11:21:00+03:00
экономика
сша
канада
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение США пошлин на импорт может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в Штаты, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин. Президент США Дональд Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. "Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США", - говорит Данилин. Ярким примером выступает Канада: на США в прошлом году приходилось 75% всего канадского экспорта. С момента победы Трампа на выборах и до середины марта курс канадского доллара сократился на 4%. По расчетам агентства, среди десятки крупнейших торговых партнеров США, которые имеют собственные валюты и против которых не действует широкий режим пошлин, сильнее всего от американского рынка зависит Вьетнам - у него 29% экспорта приходилось на Штаты. Хотя у других экспортеров показатель был меньше, он также является достаточно существенным: у Японии - 20%, Южной Кореи - 19%, Индии - 18%. Данилин, однако, отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, те, кто сохраняет открытость своих рынков, могут рассчитывать на увеличение объемов импорта товаров из стран, которые столкнутся с пошлинами. С одной стороны, это может потенциально привести к снижению цен, но с другой стороны - усилит конкурентную борьбу на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20250315/poshliny-2005172844.html
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экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны

Аналитик Данилин: пошлины США могут вызвать девальвацию национальных валют

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение США пошлин на импорт может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в Штаты, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин.
Президент США Дональд Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.
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"Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США", - говорит Данилин.
Ярким примером выступает Канада: на США в прошлом году приходилось 75% всего канадского экспорта. С момента победы Трампа на выборах и до середины марта курс канадского доллара сократился на 4%.
По расчетам агентства, среди десятки крупнейших торговых партнеров США, которые имеют собственные валюты и против которых не действует широкий режим пошлин, сильнее всего от американского рынка зависит Вьетнам - у него 29% экспорта приходилось на Штаты. Хотя у других экспортеров показатель был меньше, он также является достаточно существенным: у Японии - 20%, Южной Кореи - 19%, Индии - 18%.
Данилин, однако, отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, те, кто сохраняет открытость своих рынков, могут рассчитывать на увеличение объемов импорта товаров из стран, которые столкнутся с пошлинами. С одной стороны, это может потенциально привести к снижению цен, но с другой стороны - усилит конкурентную борьбу на внутреннем рынке.
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ЭкономикаСШАКанадаМексикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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