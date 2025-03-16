https://ria.ru/20250316/dvizhenie-2005281454.html

На Забайкальской железной дороге восстановили движение после схода вагонов

На Забайкальской железной дороге восстановили движение после схода вагонов - РИА Новости, 16.03.2025

На Забайкальской железной дороге восстановили движение после схода вагонов

Движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги, где сошли грузовые вагоны, полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:25:00+03:00

2025-03-16T08:25:00+03:00

2025-03-16T08:39:00+03:00

происшествия

забайкальская железная дорога

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги, где сошли грузовые вагоны, полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале сообщала, что шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. Позднее в Telegram-канале РЖД сообщили, что движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов."Шестнадцатого марта в 7.52 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Чалганы – Ушумун", - говорится в сообщении.Отмечается, что в кратчайшие сроки железнодорожники восстановили 600 метров одного и 300 метров соседнего пути, повреждённых из-за схода вагонов, а в работах было задействовано около 400 железнодорожников, четыре восстановительных поезда: со станций Сковородино, Магдагачи, Шимановская и Белогорск, три путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений.Подчеркивается, что задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования, а РЖД принимаются меры по нормализации графика движения пассажирских и грузовых поездов.В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальская железная дорога , ржд, россия