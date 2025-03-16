На Забайкальской железной дороге восстановили движение после схода вагонов
На перегоне ЗабЖД восстановили движение после схода товарных вагонов
Грузовые вагоны. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги, где сошли грузовые вагоны, полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале сообщала, что шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. Позднее в Telegram-канале РЖД сообщили, что движение поездов по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено после схода грузовых вагонов.
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"Шестнадцатого марта в 7.52 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Чалганы – Ушумун", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в кратчайшие сроки железнодорожники восстановили 600 метров одного и 300 метров соседнего пути, повреждённых из-за схода вагонов, а в работах было задействовано около 400 железнодорожников, четыре восстановительных поезда: со станций Сковородино, Магдагачи, Шимановская и Белогорск, три путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений.
Подчеркивается, что задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования, а РЖД принимаются меры по нормализации графика движения пассажирских и грузовых поездов.
В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива.
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