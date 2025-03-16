https://ria.ru/20250316/bespilotniki-2005275042.html

В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА

В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА

В трех районах Воронежской области уничтожены не менее 15 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:42:00+03:00

2025-03-16T05:42:00+03:00

2025-03-16T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В трех районах Воронежской области уничтожены не менее 15 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)