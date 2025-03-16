https://ria.ru/20250316/bespilotniki-2005275042.html
В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА
В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА
В трех районах Воронежской области уничтожены не менее 15 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T05:42:00+03:00
2025-03-16T05:42:00+03:00
2025-03-16T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В трех районах Воронежской области уничтожены не менее 15 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА
В трех районах Воронежской области уничтожили не менее 15 БПЛА