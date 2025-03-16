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В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов - РИА Новости, 16.03.2025
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00:46 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/avariya-2005258774.html
В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов
В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов - РИА Новости, 16.03.2025
В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов
Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:46:00+03:00
2025-03-16T00:46:00+03:00
происшествия
амурская область
федеральная пассажирская компания
владивосток
благовещенск
ржд
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива. Движение на участке приостановлено. Ведутся работы по восстановлению."В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются шесть пассажирских поездов: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск, №1 Владивосток – Москва", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.Также железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов."Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250305/vagony-2003285112.html
https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html
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происшествия, амурская область, федеральная пассажирская компания, владивосток, благовещенск, ржд
Происшествия, Амурская область, Федеральная пассажирская компания, Владивосток, Благовещенск, РЖД
В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов

В Амурской области из-за схода грузового поезда задерживаются шесть поездов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.
В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива. Движение на участке приостановлено. Ведутся работы по восстановлению.
Место схода вагонов грузового состава на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона
5 марта, 19:47
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются шесть пассажирских поездов: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск, №1 Владивосток – Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Также железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
"Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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13 января, 02:06
 
ПроисшествияАмурская областьФедеральная пассажирская компанияВладивостокБлаговещенскРЖД
 
 
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