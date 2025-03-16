https://ria.ru/20250316/avariya-2005258774.html

В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов

В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов - РИА Новости, 16.03.2025

В Амурской области из-за схода вагонов задерживаются шесть поездов

Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:46:00+03:00

2025-03-16T00:46:00+03:00

2025-03-16T00:46:00+03:00

происшествия

амурская область

федеральная пассажирская компания

владивосток

благовещенск

ржд

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива. Движение на участке приостановлено. Ведутся работы по восстановлению."В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются шесть пассажирских поездов: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск, №1 Владивосток – Москва", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.Также железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов."Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250305/vagony-2003285112.html

https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html

амурская область

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благовещенск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, федеральная пассажирская компания, владивосток, благовещенск, ржд