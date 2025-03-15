https://ria.ru/20250315/lukashenko-2005237859.html

Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным

Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным - РИА Новости, 15.03.2025

Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что у главы белорусского государства в ходе визита в Россию много... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:42:00+03:00

2025-03-15T20:42:00+03:00

2025-03-15T20:42:00+03:00

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белоруссия

таджикистан

александр лукашенко

владимир путин

эмомали рахмон

совет федерации рф

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что у главы белорусского государства в ходе визита в Россию много неформального общения с российским коллегой Владимиром Путиным. "Конечно, много (неформального общения – ред.), впрочем, как и обычно. Потому что характер отношений дружеский, глубокий, я бы сказала, беспрецедентный, именно личный, что, в первую очередь, работает на общегосударственную союзную повестку", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, много ли неформального общения между Лукашенко и Путиным в ходе текущего визита белорусского президента в РФ. Ее видеокомментарий опубликовал телеканал "Первый информационный" в своем Telegram-канале. Эйсмонт отметила, что уже в четверг лидеры Белоруссии и России смогли обсудить огромный спектр вопросов. "Но повестка на сегодняшний день настолько широка– и двусторонних отношений, и особенно мировая, региональная ситуация, глобальные трансформации, что президентам есть о чем поговорить", - добавила она. Лукашенко 13 марта прибыл с официальным визитом в РФ. В четверг он провел переговоры с Путиным в формате один на один и в расширенном составе. А 14 марта он принял участие в пленарном заседании Совета Федерации. В субботу пресс-служба Кремля сообщила, что проводящие совместную неформальную встречу президент России, президент Белоруссии и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.

https://ria.ru/20250315/peregovory-2005224752.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, таджикистан, александр лукашенко, владимир путин, эмомали рахмон, совет федерации рф, в мире