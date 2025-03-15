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Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным - РИА Новости, 15.03.2025
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20:42 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/lukashenko-2005237859.html
Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным
Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным - РИА Новости, 15.03.2025
Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что у главы белорусского государства в ходе визита в Россию много... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T20:42:00+03:00
2025-03-15T20:42:00+03:00
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что у главы белорусского государства в ходе визита в Россию много неформального общения с российским коллегой Владимиром Путиным. "Конечно, много (неформального общения – ред.), впрочем, как и обычно. Потому что характер отношений дружеский, глубокий, я бы сказала, беспрецедентный, именно личный, что, в первую очередь, работает на общегосударственную союзную повестку", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, много ли неформального общения между Лукашенко и Путиным в ходе текущего визита белорусского президента в РФ. Ее видеокомментарий опубликовал телеканал "Первый информационный" в своем Telegram-канале. Эйсмонт отметила, что уже в четверг лидеры Белоруссии и России смогли обсудить огромный спектр вопросов. "Но повестка на сегодняшний день настолько широка– и двусторонних отношений, и особенно мировая, региональная ситуация, глобальные трансформации, что президентам есть о чем поговорить", - добавила она. Лукашенко 13 марта прибыл с официальным визитом в РФ. В четверг он провел переговоры с Путиным в формате один на один и в расширенном составе. А 14 марта он принял участие в пленарном заседании Совета Федерации. В субботу пресс-служба Кремля сообщила, что проводящие совместную неформальную встречу президент России, президент Белоруссии и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
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россия, белоруссия, таджикистан, александр лукашенко, владимир путин, эмомали рахмон, совет федерации рф, в мире
Россия, Белоруссия, Таджикистан, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Совет Федерации РФ, В мире
Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали его общения с Путиным

Эйсмонт: у Лукашенко очень много неформального общения с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. Архивное фото
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что у главы белорусского государства в ходе визита в Россию много неформального общения с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Конечно, много (неформального общения – ред.), впрочем, как и обычно. Потому что характер отношений дружеский, глубокий, я бы сказала, беспрецедентный, именно личный, что, в первую очередь, работает на общегосударственную союзную повестку", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, много ли неформального общения между Лукашенко и Путиным в ходе текущего визита белорусского президента в РФ. Ее видеокомментарий опубликовал телеканал "Первый информационный" в своем Telegram-канале.
Эйсмонт отметила, что уже в четверг лидеры Белоруссии и России смогли обсудить огромный спектр вопросов.
"Но повестка на сегодняшний день настолько широка– и двусторонних отношений, и особенно мировая, региональная ситуация, глобальные трансформации, что президентам есть о чем поговорить", - добавила она.
Лукашенко 13 марта прибыл с официальным визитом в РФ. В четверг он провел переговоры с Путиным в формате один на один и в расширенном составе. А 14 марта он принял участие в пленарном заседании Совета Федерации. В субботу пресс-служба Кремля сообщила, что проводящие совместную неформальную встречу президент России, президент Белоруссии и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Вчера, 18:39
 
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