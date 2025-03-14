https://ria.ru/20250314/tatarstan-2005113249.html

Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса

Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025

Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса

Ученые Татарстана разработали проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:08:00+03:00

2025-03-14T20:08:00+03:00

2025-03-14T20:08:00+03:00

республика татарстан

казань

рустам минниханов

татнефть

российская академия наук

геном

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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Ученые Татарстана разработали проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида, сообщил глава республики Рустам Минниханов. В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. "Татарстанскими учеными разработаны проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида. Приглашаем коллег принять активное участие в создании и расширении научного консорциума на базе нашего центра "Снежный барс", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания конференции. Ранее в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов на базе научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай. Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана в 2022 году было инициировано создание научного центра по сохранению биологического разнообразия с приоритетным видом для изучения - снежный барс. При поддержке компании "Татнефть" и в сопровождении Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН в Республике Алтай возведен комплекс объектов - научно-исследовательский корпус с лабораторией, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс и жилые дома для научных сотрудников. Современный комплекс позволит партнерам проводить глубокие научные исследования, реализовывать совместные программы и расширять международное сотрудничество в вопросах изучения и сохранения ирбиса. Ранее власти республики сообщали, что в рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр "Снежный барс" уже завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.

https://ria.ru/20250314/kazan-2004938217.html

https://ria.ru/20250306/bars-2003511224.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов, татнефть, российская академия наук, геном