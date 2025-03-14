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Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:08 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/tatarstan-2005113249.html
Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса
Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса - РИА Новости, 14.03.2025
Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса
Ученые Татарстана разработали проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:08:00+03:00
2025-03-14T20:08:00+03:00
республика татарстан
казань
рустам минниханов
татнефть
российская академия наук
геном
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Ученые Татарстана разработали проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида, сообщил глава республики Рустам Минниханов. В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. "Татарстанскими учеными разработаны проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида. Приглашаем коллег принять активное участие в создании и расширении научного консорциума на базе нашего центра "Снежный барс", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания конференции. Ранее в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов на базе научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай. Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана в 2022 году было инициировано создание научного центра по сохранению биологического разнообразия с приоритетным видом для изучения - снежный барс. При поддержке компании "Татнефть" и в сопровождении Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН в Республике Алтай возведен комплекс объектов - научно-исследовательский корпус с лабораторией, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс и жилые дома для научных сотрудников. Современный комплекс позволит партнерам проводить глубокие научные исследования, реализовывать совместные программы и расширять международное сотрудничество в вопросах изучения и сохранения ирбиса. Ранее власти республики сообщали, что в рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр "Снежный барс" уже завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.
https://ria.ru/20250314/kazan-2004938217.html
https://ria.ru/20250306/bars-2003511224.html
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казань, рустам минниханов, татнефть, российская академия наук, геном
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Татнефть, Российская академия наук, геном
Минниханов: Татарстан разработал проекты по изучению генома снежного барса

Минниханов: в Татарстане создадут биобанк снежного барса

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Ученые Татарстана разработали проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.
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Вчера, 11:12
"Татарстанскими учеными разработаны проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида. Приглашаем коллег принять активное участие в создании и расширении научного консорциума на базе нашего центра "Снежный барс", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания конференции.
Ранее в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов на базе научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай.
Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана в 2022 году было инициировано создание научного центра по сохранению биологического разнообразия с приоритетным видом для изучения - снежный барс. При поддержке компании "Татнефть" и в сопровождении Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН в Республике Алтай возведен комплекс объектов - научно-исследовательский корпус с лабораторией, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс и жилые дома для научных сотрудников.
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6 марта, 23:18
Современный комплекс позволит партнерам проводить глубокие научные исследования, реализовывать совместные программы и расширять международное сотрудничество в вопросах изучения и сохранения ирбиса.
Ранее власти республики сообщали, что в рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр "Снежный барс" уже завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.
 
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановТатнефтьРоссийская академия наукгеном
 
 
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