https://ria.ru/20250314/opros-2004934525.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 14.03.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:45:00+03:00
2025-03-14T10:45:00+03:00
2025-03-14T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ. По мнению 83% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Большинство (83%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 9% респондентов. Более половины (57%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, по 3% - за партии "Справедливая Россия" и "Новые люди". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 83% россиян скорее хорошо оценивают работу Путина