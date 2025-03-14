https://ria.ru/20250314/opros-2004934525.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 14.03.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:45:00+03:00

2025-03-14T10:45:00+03:00

2025-03-14T10:45:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ. По мнению 83% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Большинство (83%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 9% респондентов. Более половины (57%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, по 3% - за партии "Справедливая Россия" и "Новые люди". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html

https://ria.ru/20250223/peskov-2001116883.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество