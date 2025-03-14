Участники конференции в Казани обсудили сохранение снежного барса
Участники конференции в Казани обсудили программу по сохранению снежного барса
Ирбис, или снежный барс. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Участники международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" договорились о необходимости разработки новой международной программы по сохранению снежного барса и мест его обитания, говорится в резолюции конференции.
Конференция в Казани собрала более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса: Бутана, Непала, Индии, Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и России. Они обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.
"Договорились о необходимости разработки новой программы по сохранению снежного барса и его местообитаний, направленной на продолжение международного сотрудничества в данной области, содействие принятию научно обоснованных решений, повышение эффективности правоприменительной деятельности и трансграничного сотрудничества, в том числе для усиления мер по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения", - говорится в резолюции конференции.
Как отмечается, данное решение обусловлено завершением заявленного срока реализации глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем (GSLEP), а также необходимостью ее актуализации с учетом изменившихся экологических, социальных и экономических условий.
При этом участники конференции высоко оценили усилия государств ареала обитания снежного барса, предпринимаемые по его сохранению в рамках глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем и Бишкекской декларации (2013 год).
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.
По последним данным межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России обитают 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – 7.