https://ria.ru/20250314/bars-2005151579.html

Участники конференции в Казани обсудили сохранение снежного барса

Участники конференции в Казани обсудили сохранение снежного барса - РИА Новости, 15.03.2025

Участники конференции в Казани обсудили сохранение снежного барса

Участники международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" договорились о необходимости разработки новой... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-14T19:45:00+03:00

2025-03-14T19:45:00+03:00

2025-03-15T08:32:00+03:00

россия

казань

бутан

международный союз охраны природы

общество

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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Участники международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" договорились о необходимости разработки новой международной программы по сохранению снежного барса и мест его обитания, говорится в резолюции конференции. Конференция в Казани собрала более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса: Бутана, Непала, Индии, Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и России. Они обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. "Договорились о необходимости разработки новой программы по сохранению снежного барса и его местообитаний, направленной на продолжение международного сотрудничества в данной области, содействие принятию научно обоснованных решений, повышение эффективности правоприменительной деятельности и трансграничного сотрудничества, в том числе для усиления мер по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения", - говорится в резолюции конференции. Как отмечается, данное решение обусловлено завершением заявленного срока реализации глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем (GSLEP), а также необходимостью ее актуализации с учетом изменившихся экологических, социальных и экономических условий. При этом участники конференции высоко оценили усилия государств ареала обитания снежного барса, предпринимаемые по его сохранению в рамках глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем и Бишкекской декларации (2013 год). Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов. По последним данным межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России обитают 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – 7.

https://ria.ru/20250314/bars-2004938665.html

https://ria.ru/20250314/kazan-2004938217.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казань, бутан, международный союз охраны природы, общество