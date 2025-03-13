https://ria.ru/20250313/ukraina-2004579711.html

Трамп готовит Зеленскому сделку похуже капитуляции

Трамп готовит Зеленскому сделку похуже капитуляции - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп готовит Зеленскому сделку похуже капитуляции

Американцы могут предъявить Украине новые претензии. Оказалось, что с коррупцией там даже не пытались бороться, а выделенные на это Вашингтоном деньги шли... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:01:00+03:00

украина

киев

сша

дональд трамп

андрей ермак

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

агентство по международному развитию сша

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Американцы могут предъявить Украине новые претензии. Оказалось, что с коррупцией там даже не пытались бороться, а выделенные на это Вашингтоном деньги шли совсем на другое. Как Киев почти десять лет обманывал союзника — в материале РИА Новости.Бесполезная контораО нечистых на руку украинских чиновниках команде Дональда Трампа хорошо известно. The Washington Post пишет, что Белый дом даже грозил Киеву раскрыть случаи коррупции в стране, если не будет подписана сделка по минералам. Впрочем, многое и так видно невооруженным глазом. Борьба со взяточничеством ведется исключительно формально. Стрелки западных СМИ логично указывают на деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), проспонсированного USAID.За последние два года агентство получило около 20 миллионов долларов международного финансирования. Всего за десять лет иностранная поддержка достигла сотен миллионов. Запад спонсирует НАБУ в рамках нескольких программ, в том числе по борьбе с коррупцией на высоком уровне и реформированию судебной системы. Киев рассчитывает, что в 2025-м финансирование продолжится. Бюджет организации в этом году — 50 миллионов долларов.В начале марта НАБУ отчиталось о предъявлении подозрений 41 нардепу с февраля 2022-го. За все время существования агентства 68 действующих и бывших депутатов Рады официально подозреваются в коррупции. Впрочем, никакой информации о ходе дел и вынесении обвинительных приговоров нет. Статистика органа этого просто не фиксирует.Украинское издание "Лига" отмечает, что в обществе все чаще сравнивают работу НАБУ со "спортивной рыбалкой" — поймали коррупционера, сделали фото, отчитались, а потом дело без последствий сдулось.Одни расследования затягиваются, другие, наоборот, быстро "решаются". В свое время на сайте Зеленского даже была петиция о прекращении деятельности НАБУ, но она не набрала нужного количества голосов. В Верховной раде периодически требуют подробного отчета от бюро, но ведомство с докладом не спешит.Абсурдная работа"Главный абсурд USAID" — так обозначили создание и финансирование НАБУ в статье американского Townhall. Основанная в 2016-м под лозунгом принципиально новой борьбы с украинской коррупцией, организация сама превратилась в коррупционный центр, а также инструмент для преследования политических оппонентов Зеленского, подчеркивается в публикации.Превращение НАБУ в репрессивный орган связано с назначением главой офиса президента Андрея Ермака. При нем неугодные Банковой фигуры стали получать подозрения в коррупции. Например, дело против председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева завели после того, как он пошел на конфликт с командой Зеленского.При этом родной брат Ермака Денис избежал какого-либо преследования, когда угодил в коррупционный скандал в 2020-м. Глава офиса Зеленского не стал отрицать, что человек, требующий на записи скрытой камеры деньги за продажу должности, его близкий родственник. Впрочем, в этот раз НАБУ бездействовало, а тех, кто распространял видео, обвинили в дискредитации власти.В то же время организация используется не только во внутриполитических играх. Когда бюро возглавлял Артем Сытник, НАБУ пыталось вмешаться в противостояние американских республиканцев и демократов. В 2016-м, когда Трамп боролся за президентское кресло с Хиллари Клинтон, с подачи Киева в распоряжении штаба Демпартии оказалась черная бухгалтерия Партии регионов.На основании этих документов руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта обвинили в получении незадекларированных доходов с Украины, и ему пришлось уйти в отставку. Если верить одной из попавших в Сеть записей разговора якобы Стыника с неким Колей, директор НАБУ сам признавал, что "работал на Хиллари".Запах колонизацииСоцопросы компании Socis за февраль показывают, что большинство украинцев — 87,5% — считают коррупцию на Украине высокой, 71,3% уверены, что за последние три года она только выросла. Ответственность за это опрошенные возлагают в первую очередь на антикоррупционные органы (39,3%) и только потом на Зеленского (35,6%).Особой эффективности от НАБУ ожидать трудно. Сами сотрудники периодически становятся фигурантами уголовных дел. Одного недавно задержали за изготовление и сбыт десятков килограммов наркотиков, пишет УНН. При этом "разоблачитель коррупции" был лишь одним из членов целой группировки должностных лиц в бюро. Ежемесячно они зарабатывали по 50 миллионов гривен.Проблемы бюро и его сомнительные перспективы не скрывают даже украинские эксперты."Что говорить о рядовом обличителе, если элита НАБУ, ее детективы, бегут с Украины в другое государство вместе с гостайной; если детективы перед увольнением сливают публично все внутренние расклады; если за десять лет существования общество не услышало ни одного отчета руководителей бюро перед парламентом", — признает украинский юрист Михаил Шнайдер.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отмечает, что США создавали НАБУ не для борьбы с украинской коррупцией, а для ее выведения на транснациональный уровень."Это хорошо видно с 2014-го. Можно вспомнить хотя бы дела Петра Порошенко* с семейством Байден и компанией "Бурисма". Сейчас Трамп будет проводить аудит, в том числе с целью найти компромат на так называемый дипстейт и демократов. Задача Белого дома — наладить работу так, чтобы все шло на пользу команде действующего президента", — отмечает политолог.Украине же никаких улучшений ждать не приходится. Коррупция таким образом побеждена не будет. Запад только станет брать больше, а давать меньше. Наступает время полной колонизации.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250306/ugroza-2003028422.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, дональд трамп, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), агентство по международному развитию сша, верховная рада украины, политика