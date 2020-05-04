Глава офиса Зеленского прокомментировал скандал с продажей должностей

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.
Ранее депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
Позже Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей. Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на "мошенничество".
"Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в офисе президента Украины нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях, именно поэтому нет неприкосновенных", — сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома", организованной Atlantic Council в понедельник.
Он считает, что целью публикации этих видео была дискредитация власти.
"Но мне уже понятно, и не только мне, что это была спланированная операция, в течение несколько месяцев, целью которой была дискредитация власти в Украине", — заявил Ермак.