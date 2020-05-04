Глава офиса Зеленского прокомментировал скандал с продажей должностей

Позже Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей. Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на "мошенничество".

"Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в офисе президента Украины нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях, именно поэтому нет неприкосновенных", — сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома", организованной Atlantic Council в понедельник.