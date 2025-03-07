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СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам - РИА Новости, 07.03.2025
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12:28 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tramp-2003599021.html
СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам
СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам
Команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам, сообщает колумнист газеты... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:28:00+03:00
2025-03-07T12:28:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
валерий залужный
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам, сообщает колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на команду Владимира Зеленского. "Американское давление включало угрозу раскрыть предполагаемую коррупцию среди (украинских - ред.) чиновников. Мне сказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского, генералом Валерием Залужным", - говорится в материале. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003577129.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, валерий залужный, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Валерий Залужный, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам

WP: США грозили Киеву раскрыть случаи коррупции за отказ от сделки по минералам

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДобыча редкоземельных материалов в Житомирской области
Добыча редкоземельных материалов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Добыча редкоземельных материалов в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам, сообщает колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на команду Владимира Зеленского.
"Американское давление включало угрозу раскрыть предполагаемую коррупцию среди (украинских - ред.) чиновников. Мне сказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского, генералом Валерием Залужным", - говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Раде раскрыли, какой "сюрприз" Трамп подготовил Зеленскому
11:08
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
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Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп
11:14
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом
2 марта, 05:19
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВалерий ЗалужныйМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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