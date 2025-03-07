https://ria.ru/20250307/tramp-2003599021.html

СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам

СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ раскрыли, чем США грозили Киеву за отказ подписать сделку по минералам

Команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам, сообщает колумнист газеты... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:28:00+03:00

2025-03-07T12:28:00+03:00

2025-03-07T12:28:00+03:00

в мире

сша

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киев

владимир зеленский

дональд трамп

валерий залужный

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа грозила Украине раскрыть случаи коррупции в стране, если Киев не подпишет сделку по минералам, сообщает колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на команду Владимира Зеленского. "Американское давление включало угрозу раскрыть предполагаемую коррупцию среди (украинских - ред.) чиновников. Мне сказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского, генералом Валерием Залужным", - говорится в материале. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003577129.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, валерий залужный, мюнхенская конференция по безопасности