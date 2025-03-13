https://ria.ru/20250313/ljajen-2004868919.html

Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине

Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:36:00+03:00

2025-03-13T20:36:00+03:00

2025-03-13T20:36:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

владимир путин

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению". "Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250313/tramp--2004858984.html

https://ria.ru/20250313/oon-2004861424.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия