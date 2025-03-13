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Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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20:36 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ljajen-2004868919.html
Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине
Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:36:00+03:00
2025-03-13T20:36:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению". "Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250313/tramp--2004858984.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: перемирие на Украине должно привести к подлинному миру

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению".
"Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп: сейчас спецпосланник Уиткофф проводит переговоры по Украине
Вчера, 19:51
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В ООН поддержали возможное перемирие на Украине
Вчера, 19:58
 
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