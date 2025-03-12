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В США восхитились российским оружием, против которого бессильны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
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01:58 12.03.2025 (обновлено: 02:02 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ssha-2004437099.html
В США восхитились российским оружием, против которого бессильны ВСУ
В США восхитились российским оружием, против которого бессильны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
В США восхитились российским оружием, против которого бессильны ВСУ
У ВС России появились оптоволоконные дроны, способные проникать в здания и блиндажи, где ВСУ прячут свою технику, говорится в материале издания Forbes. РИА Новости, 12.03.2025
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технологии
украина
новгородская область
андрей никитин (политик)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У ВС России появились оптоволоконные дроны, способные проникать в здания и блиндажи, где ВСУ прячут свою технику, говорится в материале издания Forbes."Небольшие FPV-дроны, весящие всего несколько фунтов и управляемые дистанционно оператором, могут подойти достаточно близко, а также могут протиснуться в ограниченные пространства", — говорится в материале.Для борьбы с украинской РЭБ некоторые подразделения российских беспилотников перешли на оптоволоконные дроны, управляемые с помощью проводов, поясняет автор."Развертывая больше оптоволоконных беспилотников, россияне преодолевают два основных средства защиты Украины от небольших дронов: маскировку и глушение", — подытоживает Forbes.На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что массовое использование дронов-камикадзе на оптоволокне расчетам группировки "Центр" позволяет уничтожать технику ВСУ, оборудованную системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также эффективно изолировать район боевых действий. Как сообщал в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин, разработанные в регионе оптоволоконные дроны "Князь Вандал" уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250207/bpla-1998005959.html
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технологии, украина, новгородская область, андрей никитин (политик), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, forbes
Технологии, Украина, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Forbes
В США восхитились российским оружием, против которого бессильны ВСУ

Forbes: оптоволоконные FPV-дроны ВС России поражают технику ВСУ в укрытиях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У ВС России появились оптоволоконные дроны, способные проникать в здания и блиндажи, где ВСУ прячут свою технику, говорится в материале издания Forbes.
"Небольшие FPV-дроны, весящие всего несколько фунтов и управляемые дистанционно оператором, могут подойти достаточно близко, а также могут протиснуться в ограниченные пространства", — говорится в материале.
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Для борьбы с украинской РЭБ некоторые подразделения российских беспилотников перешли на оптоволоконные дроны, управляемые с помощью проводов, поясняет автор.
"Развертывая больше оптоволоконных беспилотников, россияне преодолевают два основных средства защиты Украины от небольших дронов: маскировку и глушение", — подытоживает Forbes.
На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что массовое использование дронов-камикадзе на оптоволокне расчетам группировки "Центр" позволяет уничтожать технику ВСУ, оборудованную системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также эффективно изолировать район боевых действий. Как сообщал в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин, разработанные в регионе оптоволоконные дроны "Князь Вандал" уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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