https://ria.ru/20250312/sk-2004519140.html

В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих

В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих - РИА Новости, 12.03.2025

В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих

Обвинение по делу о получении взяток от рабочих на заводе в Санкт-Петербурге предъявлено пятерым фигурантам, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:48:00+03:00

2025-03-12T13:48:00+03:00

2025-03-12T13:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Обвинение по делу о получении взяток от рабочих на заводе в Санкт-Петербурге предъявлено пятерым фигурантам, сообщил городской главк СК РФ. Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов "Балтийского завода", где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербурге информировало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется 3 эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда. "В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлены еще 4 работника завода, подозреваемые в совершении аналогичных преступлений, в отношении которых также возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", – говорится в сообщении. Как отмечает ГСУСК, пяти фигурантам уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20250312/arest-2004513927.html

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следственный комитет россии (ск рф), балтийский завод, россия, санкт-петербург, общество