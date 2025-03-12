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В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих - РИА Новости, 12.03.2025
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13:48 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/sk-2004519140.html
В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих
В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих - РИА Новости, 12.03.2025
В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих
Обвинение по делу о получении взяток от рабочих на заводе в Санкт-Петербурге предъявлено пятерым фигурантам, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:48:00+03:00
2025-03-12T13:48:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
балтийский завод
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Обвинение по делу о получении взяток от рабочих на заводе в Санкт-Петербурге предъявлено пятерым фигурантам, сообщил городской главк СК РФ. Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов "Балтийского завода", где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербурге информировало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется 3 эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда. "В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлены еще 4 работника завода, подозреваемые в совершении аналогичных преступлений, в отношении которых также возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", – говорится в сообщении. Как отмечает ГСУСК, пяти фигурантам уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20250312/arest-2004513927.html
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следственный комитет россии (ск рф), балтийский завод, россия, санкт-петербург, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Балтийский завод, Россия, Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге пятерых человек обвинили в получении взяток от рабочих

СК: пять человек обвиняются по делу о взятках от рабочих на заводе в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Обвинение по делу о получении взяток от рабочих на заводе в Санкт-Петербурге предъявлено пятерым фигурантам, сообщил городской главк СК РФ.
Накануне источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что полиция выявила многочисленные факты взяточничества в одном из цехов "Балтийского завода", где рабочие с 2020 года, предположительно, заплатили начальству более 15 миллионов рублей за возможность получения надбавок и премий. ГСУСК РФ по Петербурге информировало о возбуждении дела о получении взятки в крупном размере в отношении старшего мастера участка завода (не уточняя, какого), которому вменяется 3 эпизода. По версии следствия, подчиненные передавали фигуранту часть своих премий, поскольку опасались общего снижения уровня оплаты труда.
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"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлены еще 4 работника завода, подозреваемые в совершении аналогичных преступлений, в отношении которых также возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как отмечает ГСУСК, пяти фигурантам уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Балтийский заводРоссияСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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