https://ria.ru/20250312/matvienko-2004507018.html
Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям
Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям - РИА Новости, 12.03.2025
Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:58:00+03:00
2025-03-12T12:58:00+03:00
2025-03-12T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям. "Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения, Лилия Салаватовна (Гумерова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре - ред.), прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах", - сказала Матвиенко в ходе заседания совещания по организации Совета при президенте по демографии.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html
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общество, дальний восток, север, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Дальний Восток, Север, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям
Матвиенко призвала ограничить набор в столичные вузы по ряду специальностей