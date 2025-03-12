https://ria.ru/20250312/matvienko-2004507018.html

Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям

Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям - РИА Новости, 12.03.2025

Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:58:00+03:00

2025-03-12T12:58:00+03:00

2025-03-12T13:30:00+03:00

общество

дальний восток

север

валентина матвиенко

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям. "Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения, Лилия Салаватовна (Гумерова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре - ред.), прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах", - сказала Матвиенко в ходе заседания совещания по организации Совета при президенте по демографии.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

дальний восток

север

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общество, дальний восток, север, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование