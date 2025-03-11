В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
В Польше задержали разыскиваемую Интерполом украинку, которая торговала органами
© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мар — РИА Новости. Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская.
По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.
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Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.
Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.
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