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В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами - РИА Новости, 11.03.2025
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14:58 11.03.2025 (обновлено: 15:41 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/polsha-2004331900.html
В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами - РИА Новости, 11.03.2025
В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:58:00+03:00
2025-03-11T15:41:00+03:00
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ВАРШАВА, 11 мар — РИА Новости. Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская. По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке. Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол. Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.
https://ria.ru/20250227/torgovlya-2002058474.html
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в мире, казахстан, польша, армения, интерпол
В мире, Казахстан, Польша, Армения, Интерпол
В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами

В Польше задержали разыскиваемую Интерполом украинку, которая торговала органами

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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Дзен
ВАРШАВА, 11 мар — РИА Новости. Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская.
По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.
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Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.
Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.
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