https://ria.ru/20250311/polsha-2004331900.html

В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами

В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами - РИА Новости, 11.03.2025

В Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами

Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:58:00+03:00

2025-03-11T14:58:00+03:00

2025-03-11T15:41:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 мар — РИА Новости. Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская. По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке. Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол. Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.

https://ria.ru/20250227/torgovlya-2002058474.html

https://ria.ru/20240828/arest-1969039578.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, польша, армения, интерпол