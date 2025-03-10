https://ria.ru/20250310/ukraintsy-2004079139.html

На Украине рассказали о "нарисованных" рейтингах Зеленского

На Украине рассказали о "нарисованных" рейтингах Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025

На Украине рассказали о "нарисованных" рейтингах Зеленского

Украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Владимира Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит, считает... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:26:00+03:00

2025-03-10T13:26:00+03:00

2025-03-10T13:26:00+03:00

украина

сша

владимир зеленский

александр дубинский

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

кмис

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Владимира Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Полностью контролируя медиапространство и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей... После того, как департамент DOGE в США "выключил" USAID, Зеленский и его офис - точно единственный клиент социологов, которые получают "броню" от армии, если их цифры удовлетворяют офис президента. Таким образом, у социолога на Украине очень простой выбор - или рисовать Зеленскому 57%, или даже 68% (как в сказке "кто похвалит меня лучше всех"), или отправиться сдохнуть в окопы. Это самое точное объяснение цифр рейтинга, которые рисует себе Зеленский. Между тем рядовые украинцы его люто ненавидят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Как утверждает Дубинский, до сокращения присутствия USAID на Украине, только это агентство могло "заказывать" результаты социологических исследований в стране, но даже оно по мнению депутата преследовало одну с Зеленским цель - бесконечное продолжение боевых действий. Сейчас же, пишет Дубинский, даже USAID не в состоянии вмешаться в создание выгодной Зеленскому социологической картинки. Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента СЩА Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Владимиру Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали цифры в 57% и 68% граждан доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом Доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС сообщила, что проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.

https://ria.ru/20250305/dubinskiy-2003092552.html

https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995647974.html

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украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, кмис, верховная рада украины, в мире