https://ria.ru/20250310/siriya-2004165560.html

Ситуацию в Сирии взяли под контроль, заявил Эрдоган

Ситуацию в Сирии взяли под контроль, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.03.2025

Ситуацию в Сирии взяли под контроль, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что напряженная ситуация в Сирии во многом взята под контроль новой администрацией, но она остается... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:47:00+03:00

2025-03-10T18:47:00+03:00

2025-03-10T18:47:00+03:00

в мире

сирия

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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что напряженная ситуация в Сирии во многом взята под контроль новой администрацией, но она остается чувствительной. "Благодаря эффективному вмешательству сирийского правительства мы видим, что инциденты в значительной степени взяты под контроль, но ситуация на местах по-прежнему остается чувствительной. Как Турция, мы самым решительным образом осуждаем все виды нападений и террористических актов, направленных против единства и социального мира Сирии. Мы принимаем необходимые меры. Мы также делаем необходимые предложения сирийским властям, чтобы они поскорее оставили напряженную атмосферу позади", - заявил турецкий лидер, выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров. По его словам, Анкара искренне надеется, что Сирия вскоре "достигнет прочного мира и спокойствия, которого она жаждала на протяжении десятилетий". Ранее в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По сообщениям, в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. В воскресенье Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.

https://ria.ru/20250310/izrail-2004117852.html

https://ria.ru/20250310/stabilizatsiya-2004064572.html

сирия

турция

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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, оон