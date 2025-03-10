Рейтинг@Mail.ru
Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы" - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:53 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pobeda-2004124717.html
Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"
Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы" - РИА Новости, 10.03.2025
Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"
Онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов РФ и 1,7 тысячи муниципальных образований страны, сообщила руководитель Национального центра... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:53:00+03:00
2025-03-10T15:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
кировская область
москва
елена малышева
галина карелова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004123920_0:41:3120:1796_1920x0_80_0_0_21f93443fe1644de8f851fb614e1b8b8.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов РФ и 1,7 тысячи муниципальных образований страны, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. "Сегодня уже марафон охватил 85 регионов Российской Федерации и 1738 муниципальных образований. Это говорит о том, что в течение всего лишь месяца востребованность этого формата, она объективна и налицо. Среди регионов, которые проявляют наибольшую активность, тоже есть уже десятка лидеров, и мне хотелось бы особенно отметить Кировскую область, которая в данной ситуации лидирует на сегодняшний день именно в количестве участников, которые приняли приглашение стать участниками марафона и представить свои интереснейшие рассказы", - сказала Малышева в ходе пресс-конференции о проведении марафона, которая состоялась в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Как заверила Малышева, в канун 9 мая будет представлено тематическое пространство памяти и славы женского подвига, которые соберет наиболее интересные и полные рассказы о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Руководитель НЦИП добавила, что будет создана и выставочная территория, а также встреча участников марафона и обмен различными практиками сохранения исторической памяти. Она также подчеркнула, что центр планирует издать сборник рассказов о женском подвиге к 80-летию Великой Победы. В свою очередь член Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова обратила внимание, что за месяц с момента начала акции поступило уже более 100 материалов. "Первые итоги показывают, что аудитория всех наших публикаций - 45 миллионов, больше 2 миллионов уже просмотров, более 25 тысяч реакций на публикации и более 750 публикаций в СМИ. Это всего за месяц, а сколько еще желающих", - отметила Карелова. Она добавила, что до 15 апреля желающие принять участие в онлайн-марафоне могут прислать свои рассказы, фото и видео о подвигах женщин.
https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html
https://ria.ru/20250225/malysheva-2001545029.html
россия
кировская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004123920_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_fdc99f66dc9e382c6fc0054aaac442c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, кировская область, москва, елена малышева, галина карелова, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Кировская область, Москва, Елена Малышева, Галина Карелова, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"

Малышева: онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов России

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева участвует в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского онлайн-марафона "Подвиг женщин Победы"
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева участвует в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского онлайн-марафона Подвиг женщин Победы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов РФ и 1,7 тысячи муниципальных образований страны, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
"Сегодня уже марафон охватил 85 регионов Российской Федерации и 1738 муниципальных образований. Это говорит о том, что в течение всего лишь месяца востребованность этого формата, она объективна и налицо. Среди регионов, которые проявляют наибольшую активность, тоже есть уже десятка лидеров, и мне хотелось бы особенно отметить Кировскую область, которая в данной ситуации лидирует на сегодняшний день именно в количестве участников, которые приняли приглашение стать участниками марафона и представить свои интереснейшие рассказы", - сказала Малышева в ходе пресс-конференции о проведении марафона, которая состоялась в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Кадр из фильма Белорусский вокзал - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Российские соотечественники в США начали онлайн-марафон к 80-летию Победы
1 марта, 08:25
Как заверила Малышева, в канун 9 мая будет представлено тематическое пространство памяти и славы женского подвига, которые соберет наиболее интересные и полные рассказы о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Руководитель НЦИП добавила, что будет создана и выставочная территория, а также встреча участников марафона и обмен различными практиками сохранения исторической памяти. Она также подчеркнула, что центр планирует издать сборник рассказов о женском подвиге к 80-летию Великой Победы.
В свою очередь член Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова обратила внимание, что за месяц с момента начала акции поступило уже более 100 материалов.
"Первые итоги показывают, что аудитория всех наших публикаций - 45 миллионов, больше 2 миллионов уже просмотров, более 25 тысяч реакций на публикации и более 750 публикаций в СМИ. Это всего за месяц, а сколько еще желающих", - отметила Карелова.
Она добавила, что до 15 апреля желающие принять участие в онлайн-марафоне могут прислать свои рассказы, фото и видео о подвигах женщин.
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Малышева заявила о важности консолидации общества и власти в России
25 февраля, 16:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияКировская областьМоскваЕлена МалышеваГалина КареловаСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала