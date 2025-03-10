Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"
Малышева: онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов России
© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева участвует в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского онлайн-марафона "Подвиг женщин Победы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов РФ и 1,7 тысячи муниципальных образований страны, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
"Сегодня уже марафон охватил 85 регионов Российской Федерации и 1738 муниципальных образований. Это говорит о том, что в течение всего лишь месяца востребованность этого формата, она объективна и налицо. Среди регионов, которые проявляют наибольшую активность, тоже есть уже десятка лидеров, и мне хотелось бы особенно отметить Кировскую область, которая в данной ситуации лидирует на сегодняшний день именно в количестве участников, которые приняли приглашение стать участниками марафона и представить свои интереснейшие рассказы", - сказала Малышева в ходе пресс-конференции о проведении марафона, которая состоялась в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Как заверила Малышева, в канун 9 мая будет представлено тематическое пространство памяти и славы женского подвига, которые соберет наиболее интересные и полные рассказы о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Руководитель НЦИП добавила, что будет создана и выставочная территория, а также встреча участников марафона и обмен различными практиками сохранения исторической памяти. Она также подчеркнула, что центр планирует издать сборник рассказов о женском подвиге к 80-летию Великой Победы.
В свою очередь член Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова обратила внимание, что за месяц с момента начала акции поступило уже более 100 материалов.
"Первые итоги показывают, что аудитория всех наших публикаций - 45 миллионов, больше 2 миллионов уже просмотров, более 25 тысяч реакций на публикации и более 750 публикаций в СМИ. Это всего за месяц, а сколько еще желающих", - отметила Карелова.
Она добавила, что до 15 апреля желающие принять участие в онлайн-марафоне могут прислать свои рассказы, фото и видео о подвигах женщин.
Малышева заявила о важности консолидации общества и власти в России
25 февраля, 16:59