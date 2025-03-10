https://ria.ru/20250310/pobeda-2004124717.html

Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"

Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы" - РИА Новости, 10.03.2025

Член ОП Малышева рассказала об онлайн-марафоне "Подвиг женщин Победы"

Онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов РФ и 1,7 тысячи муниципальных образований страны, сообщила руководитель Национального центра... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:53:00+03:00

2025-03-10T15:53:00+03:00

2025-03-10T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Онлайн-марафон "Подвиг женщин Победы" охватил 85 регионов РФ и 1,7 тысячи муниципальных образований страны, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. "Сегодня уже марафон охватил 85 регионов Российской Федерации и 1738 муниципальных образований. Это говорит о том, что в течение всего лишь месяца востребованность этого формата, она объективна и налицо. Среди регионов, которые проявляют наибольшую активность, тоже есть уже десятка лидеров, и мне хотелось бы особенно отметить Кировскую область, которая в данной ситуации лидирует на сегодняшний день именно в количестве участников, которые приняли приглашение стать участниками марафона и представить свои интереснейшие рассказы", - сказала Малышева в ходе пресс-конференции о проведении марафона, которая состоялась в Москве в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Как заверила Малышева, в канун 9 мая будет представлено тематическое пространство памяти и славы женского подвига, которые соберет наиболее интересные и полные рассказы о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Руководитель НЦИП добавила, что будет создана и выставочная территория, а также встреча участников марафона и обмен различными практиками сохранения исторической памяти. Она также подчеркнула, что центр планирует издать сборник рассказов о женском подвиге к 80-летию Великой Победы. В свою очередь член Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова обратила внимание, что за месяц с момента начала акции поступило уже более 100 материалов. "Первые итоги показывают, что аудитория всех наших публикаций - 45 миллионов, больше 2 миллионов уже просмотров, более 25 тысяч реакций на публикации и более 750 публикаций в СМИ. Это всего за месяц, а сколько еще желающих", - отметила Карелова. Она добавила, что до 15 апреля желающие принять участие в онлайн-марафоне могут прислать свои рассказы, фото и видео о подвигах женщин.

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

https://ria.ru/20250225/malysheva-2001545029.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, кировская область, москва, елена малышева, галина карелова, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)