https://ria.ru/20250310/peterburg-2004046294.html

В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело

В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело - РИА Новости, 10.03.2025

В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело

Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили в отношении мужчины и женщины, задержанных 8 марта при погрузке в автомобиль 12 букетов с... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:27:00+03:00

2025-03-10T11:27:00+03:00

2025-03-10T11:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили в отношении мужчины и женщины, задержанных 8 марта при погрузке в автомобиль 12 букетов с Пискаревского мемориального кладбища, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранним утром 8 марта охранник Пискаревского мемориального кладбища сообщил в полицию о том, что два человека загружают в автомобиль букеты цветов. На место прибыли правоохранители и задержали 39-летнего петербуржца и его 27-летнюю спутницу. "Отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", – говорится в сообщении. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, фигуранты дела в Международный женский день пытались набрать и увезти для продажи ранее возложенные делегацией Мьянмы цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область