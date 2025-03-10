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В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
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11:27 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/peterburg-2004046294.html
В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело
В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело
Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили в отношении мужчины и женщины, задержанных 8 марта при погрузке в автомобиль 12 букетов с... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили в отношении мужчины и женщины, задержанных 8 марта при погрузке в автомобиль 12 букетов с Пискаревского мемориального кладбища, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранним утром 8 марта охранник Пискаревского мемориального кладбища сообщил в полицию о том, что два человека загружают в автомобиль букеты цветов. На место прибыли правоохранители и задержали 39-летнего петербуржца и его 27-летнюю спутницу. "Отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", – говорится в сообщении. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, фигуранты дела в Международный женский день пытались набрать и увезти для продажи ранее возложенные делегацией Мьянмы цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело

МВД: в Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Вечный огонь у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили в отношении мужчины и женщины, задержанных 8 марта при погрузке в автомобиль 12 букетов с Пискаревского мемориального кладбища, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранним утром 8 марта охранник Пискаревского мемориального кладбища сообщил в полицию о том, что два человека загружают в автомобиль букеты цветов. На место прибыли правоохранители и задержали 39-летнего петербуржца и его 27-летнюю спутницу.
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"Отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", – говорится в сообщении.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, фигуранты дела в Международный женский день пытались набрать и увезти для продажи ранее возложенные делегацией Мьянмы цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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