https://ria.ru/20250310/kreml-2004072941.html

В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Сирии

В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Сирии

Проявления насилия в Сирии вызывают озабоченность РФ, этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе, в ООН, для нормализации ситуации, заявил... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:12:00+03:00

2025-03-10T13:12:00+03:00

2025-03-10T13:12:00+03:00

в мире

сирия

россия

латакия (город)

дмитрий песков

оон

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проявления насилия в Сирии вызывают озабоченность РФ, этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе, в ООН, для нормализации ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить", - сказал Песков отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских лиц - представителей алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.

https://ria.ru/20250309/oon-2003973028.html

сирия

россия

латакия (город)

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в мире, сирия, россия, латакия (город), дмитрий песков, оон