В Иране рассказали про "экзамен" для новых сирийских властей
Багаи осудил насилие в Сирии против религиозных меньшинств в Сирии
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Тегеран осуждает акты насилия, совершаемые в Сирии против религиозных меньшинств, происходящее - серьезный экзамен для сирийских властей, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи.
На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
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"За последние нескольких дней в различных регионах Сирии, в особенности в регионах, расположенных на западном побережье этой страны, произошли чрезвычайно неприятные и печальные события... Решительно осуждаем действия подобного рода", - приводит слова Багаи агентство SNN.
Представитель иранского МИД выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о дестабилизации и актах насилия в ряде сирийских провинций. По его словам, насилие в отношении алавитов, христиан и иных религиозных меньшинств вызывает сожаление у людей в регионе Ближнего Востока и на международном уровне. "Мы (Иран - ред.) думаем, что (происходящее является - ред.)... очень важным экзаменом для сирийских властей в отношении реализации ими своей ответственности по сохранению и защите жизни и имущества всех сирийцев", - подчеркнул Багаи.
Иран, отметил он, заявил о своей обеспокоенности тем странам, у которых есть влияние на Сирию. "Считаем, что такого рода происшествия... усложнят ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию в сирийском обществе, и другие стороны - те, кто никоим образом не желают добра народу Сирии и всему региону, - максимально используют (в своих интересах - ред.) сложившуюся обстановку", - добавил он.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.