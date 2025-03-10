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В Иране рассказали про "экзамен" для новых сирийских властей - РИА Новости, 10.03.2025
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12:46 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/iran-2004067621.html
В Иране рассказали про "экзамен" для новых сирийских властей
В Иране рассказали про "экзамен" для новых сирийских властей - РИА Новости, 10.03.2025
В Иране рассказали про "экзамен" для новых сирийских властей
Тегеран осуждает акты насилия, совершаемые в Сирии против религиозных меньшинств, происходящее - серьезный экзамен для сирийских властей, заявил в ходе... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:46:00+03:00
2025-03-10T12:46:00+03:00
в мире
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
ахмед аш-шараа
башар асад
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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Тегеран осуждает акты насилия, совершаемые в Сирии против религиозных меньшинств, происходящее - серьезный экзамен для сирийских властей, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи. На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. "За последние нескольких дней в различных регионах Сирии, в особенности в регионах, расположенных на западном побережье этой страны, произошли чрезвычайно неприятные и печальные события... Решительно осуждаем действия подобного рода", - приводит слова Багаи агентство SNN. Представитель иранского МИД выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о дестабилизации и актах насилия в ряде сирийских провинций. По его словам, насилие в отношении алавитов, христиан и иных религиозных меньшинств вызывает сожаление у людей в регионе Ближнего Востока и на международном уровне. "Мы (Иран - ред.) думаем, что (происходящее является - ред.)... очень важным экзаменом для сирийских властей в отношении реализации ими своей ответственности по сохранению и защите жизни и имущества всех сирийцев", - подчеркнул Багаи. Иран, отметил он, заявил о своей обеспокоенности тем странам, у которых есть влияние на Сирию. "Считаем, что такого рода происшествия... усложнят ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию в сирийском обществе, и другие стороны - те, кто никоим образом не желают добра народу Сирии и всему региону, - максимально используют (в своих интересах - ред.) сложившуюся обстановку", - добавил он. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003849256.html
https://ria.ru/20250310/iran-2003999103.html
сирия
латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
В Иране рассказали про "экзамен" для новых сирийских властей

Багаи осудил насилие в Сирии против религиозных меньшинств в Сирии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Тегеран осуждает акты насилия, совершаемые в Сирии против религиозных меньшинств, происходящее - серьезный экзамен для сирийских властей, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи.
На прошлой неделе в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии
8 марта, 20:11
"За последние нескольких дней в различных регионах Сирии, в особенности в регионах, расположенных на западном побережье этой страны, произошли чрезвычайно неприятные и печальные события... Решительно осуждаем действия подобного рода", - приводит слова Багаи агентство SNN.
Представитель иранского МИД выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о дестабилизации и актах насилия в ряде сирийских провинций. По его словам, насилие в отношении алавитов, христиан и иных религиозных меньшинств вызывает сожаление у людей в регионе Ближнего Востока и на международном уровне. "Мы (Иран - ред.) думаем, что (происходящее является - ред.)... очень важным экзаменом для сирийских властей в отношении реализации ими своей ответственности по сохранению и защите жизни и имущества всех сирийцев", - подчеркнул Багаи.
Иран, отметил он, заявил о своей обеспокоенности тем странам, у которых есть влияние на Сирию. "Считаем, что такого рода происшествия... усложнят ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию в сирийском обществе, и другие стороны - те, кто никоим образом не желают добра народу Сирии и всему региону, - максимально используют (в своих интересах - ред.) сложившуюся обстановку", - добавил он.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Иран может стоять за попытками дестабилизации в Сирии, пишут СМИ
Вчера, 07:56
 
В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Ахмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
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