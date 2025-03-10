В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений
Касем заявил о наличии признаков раскола в Сирии на фоне столкновений
© Flickr / yeowatzupФлаг движения "Хезболла"
© Flickr / yeowatzup
Флаг движения "Хезболла" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Признаки раскола в Сирии на фоне столкновений на западе страны существуют, но оценивать ситуацию в стране пока рано в свете ряда внутрисирийских вопросов, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем.
"Еще рано оценивать, что произойдет в Сирии, где ситуация нестабильна и есть множество внутренних проблем, поэтому я не стал бы говорить, что Сирия преуспела или потерпела неудачу… Признаки раскола существуют, но найдены ли решения? Мы подождем, чтобы их увидеть", - сказал Касем в интервью ливанскому телеканалу Аль-Манар.
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"(Мы желаем – ред.) Сирии стабильности, достижения взаимопонимания по созданию сильного государства и прекращения израильской экспансии", - добавил Касем.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.