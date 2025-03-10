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В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений - РИА Новости, 10.03.2025
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12:30 10.03.2025 (обновлено: 12:40 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/hezboll-2004063186.html
В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений
В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений - РИА Новости, 10.03.2025
В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений
Признаки раскола в Сирии на фоне столкновений на западе страны существуют, но оценивать ситуацию в стране пока рано в свете ряда внутрисирийских вопросов,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:30:00+03:00
2025-03-10T12:40:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
башар асад
ахмед аш-шараа
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Признаки раскола в Сирии на фоне столкновений на западе страны существуют, но оценивать ситуацию в стране пока рано в свете ряда внутрисирийских вопросов, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем. "Еще рано оценивать, что произойдет в Сирии, где ситуация нестабильна и есть множество внутренних проблем, поэтому я не стал бы говорить, что Сирия преуспела или потерпела неудачу… Признаки раскола существуют, но найдены ли решения? Мы подождем, чтобы их увидеть", - сказал Касем в интервью ливанскому телеканалу Аль-Манар. Генсек "Хезболлах" также подчеркнул, что движение не вмешивается во внутренние дела Сирии, добавив, что он не исключает возникновения сирийского сопротивления экспансии Израиля на юге страны. "(Мы желаем – ред.) Сирии стабильности, достижения взаимопонимания по созданию сильного государства и прекращения израильской экспансии", - добавил Касем. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html
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сирия
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, башар асад, ахмед аш-шараа, хезболла
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Хезболла
В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений

Касем заявил о наличии признаков раскола в Сирии на фоне столкновений

© Flickr / yeowatzupФлаг движения "Хезболла"
Флаг движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Flickr / yeowatzup
Флаг движения "Хезболла" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Признаки раскола в Сирии на фоне столкновений на западе страны существуют, но оценивать ситуацию в стране пока рано в свете ряда внутрисирийских вопросов, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем.
"Еще рано оценивать, что произойдет в Сирии, где ситуация нестабильна и есть множество внутренних проблем, поэтому я не стал бы говорить, что Сирия преуспела или потерпела неудачу… Признаки раскола существуют, но найдены ли решения? Мы подождем, чтобы их увидеть", - сказал Касем в интервью ливанскому телеканалу Аль-Манар.
Силы сирийской армии направляются в Латакию - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В пригороде Латакии идут ожесточенные бои, пишут СМИ
9 марта, 13:27
Генсек "Хезболлах" также подчеркнул, что движение не вмешивается во внутренние дела Сирии, добавив, что он не исключает возникновения сирийского сопротивления экспансии Израиля на юге страны.
"(Мы желаем – ред.) Сирии стабильности, достижения взаимопонимания по созданию сильного государства и прекращения израильской экспансии", - добавил Касем.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Ахмад Аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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В миреСирияДамаск (город)ИзраильБашар АсадАхмед аш-ШарааХезболла
 
 
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