https://ria.ru/20250310/hezboll-2004063186.html

В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений

В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений - РИА Новости, 10.03.2025

В "Хезболле" увидели признаки раскола в Сирии на фоне столкновений

Признаки раскола в Сирии на фоне столкновений на западе страны существуют, но оценивать ситуацию в стране пока рано в свете ряда внутрисирийских вопросов,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:30:00+03:00

2025-03-10T12:30:00+03:00

2025-03-10T12:40:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Признаки раскола в Сирии на фоне столкновений на западе страны существуют, но оценивать ситуацию в стране пока рано в свете ряда внутрисирийских вопросов, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем. "Еще рано оценивать, что произойдет в Сирии, где ситуация нестабильна и есть множество внутренних проблем, поэтому я не стал бы говорить, что Сирия преуспела или потерпела неудачу… Признаки раскола существуют, но найдены ли решения? Мы подождем, чтобы их увидеть", - сказал Касем в интервью ливанскому телеканалу Аль-Манар. Генсек "Хезболлах" также подчеркнул, что движение не вмешивается во внутренние дела Сирии, добавив, что он не исключает возникновения сирийского сопротивления экспансии Израиля на юге страны. "(Мы желаем – ред.) Сирии стабильности, достижения взаимопонимания по созданию сильного государства и прекращения израильской экспансии", - добавил Касем. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни в прибрежных провинциях погиб 231 сотрудник силовых структур. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html

https://ria.ru/20250309/prezident-2003900012.html

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, башар асад, ахмед аш-шараа, хезболла