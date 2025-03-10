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Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты - РИА Новости, 10.03.2025
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19:49 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/erdogan-2004177980.html
Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты
Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты - РИА Новости, 10.03.2025
Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сторонников экс-президента Башара Асада в попытке совершить террористические акции в Сирии. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:49:00+03:00
2025-03-10T19:49:00+03:00
в мире
сирия
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сторонников экс-президента Башара Асада в попытке совершить террористические акции в Сирии. "В Сирии мы стали свидетелями террористических актов, совершенных провокаторами бывшего режима с целью спровоцировать межрелигиозную рознь... мы самым решительным образом осуждаем все виды нападений и террористических актов, направленных против единства и социального мира в Сирии", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
https://ria.ru/20250310/erdogan-2004177652.html
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html
сирия
латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), реджеп тайип эрдоган, башар асад, оон
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, ООН
Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты

Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты в Сирии

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сторонников экс-президента Башара Асада в попытке совершить террористические акции в Сирии.
«
"В Сирии мы стали свидетелями террористических актов, совершенных провокаторами бывшего режима с целью спровоцировать межрелигиозную рознь... мы самым решительным образом осуждаем все виды нападений и террористических актов, направленных против единства и социального мира в Сирии", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
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В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.
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В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Реджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадООН
 
 
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