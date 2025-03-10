https://ria.ru/20250310/erdogan-2004177980.html

Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты

Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты - РИА Новости, 10.03.2025

Эрдоган обвинил сторонников Асада в попытке совершить теракты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сторонников экс-президента Башара Асада в попытке совершить террористические акции в Сирии. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:49:00+03:00

2025-03-10T19:49:00+03:00

2025-03-10T19:49:00+03:00

в мире

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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сторонников экс-президента Башара Асада в попытке совершить террористические акции в Сирии. "В Сирии мы стали свидетелями террористических актов, совершенных провокаторами бывшего режима с целью спровоцировать межрелигиозную рознь... мы самым решительным образом осуждаем все виды нападений и террористических актов, направленных против единства и социального мира в Сирии", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и США 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.

https://ria.ru/20250310/erdogan-2004177652.html

https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), реджеп тайип эрдоган, башар асад, оон