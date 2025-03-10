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Умер автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

Умер автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров - РИА Новости, 10.03.2025

Умер автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

Скончался автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров, сообщил городской комитет по культуре. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:25:00+03:00

2025-03-10T18:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Скончался автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров, сообщил городской комитет по культуре. "Ушел из жизни автор гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров… Именно Олегу Акимовичу принадлежат строки гимна города "Державный град, коронован красотою…", написанные на музыку Глиэра", - говорится в Telegram-канале комитета. Комитет выразил соболезнования родным и близким поэта. Песни на слова Чупрова исполняли Андрей Миронов, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль и другие известные артисты. Им изданы 15 стихотворных и песенных сборников. Олег Чупров родился 7 марта 1939 года в Коми АССР. Советский и российский поэт, член Союза писателей России, член правления Санкт-Петербургской писательской организации, профессор Международной Славянской Академии, академик Петровской Академии наук и искусств, Лауреат Всероссийского конкурса песни (1972 год), Международного конкурса детской песни (1987 год), автор слов официального гимна Санкт-Петербурга. В 1959 году он поступил в Ленинградский университет, где проучился три года, после чего пошел работать на радио журналистом. В 1965 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, закончил его в 1974 году. Профессионально писать начал в 1960-е годы.

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санкт-петербург, россия, олег чупров