https://ria.ru/20250309/siriya-2003933920.html

В Турции назвали нападение на силы безопасности в Латакии терактом

В Турции назвали нападение на силы безопасности в Латакии терактом - РИА Новости, 09.03.2025

В Турции назвали нападение на силы безопасности в Латакии терактом

Нападение на силы безопасности в сирийской Латакии является "террористическим актом", Анкара отвергает действия против единства страны, заявил официальный... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:36:00+03:00

2025-03-09T16:36:00+03:00

2025-03-09T16:36:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

омер челик

башар асад

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

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АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Нападение на силы безопасности в сирийской Латакии является "террористическим актом", Анкара отвергает действия против единства страны, заявил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. "Нападение на сирийские силы безопасности в Латакии - это террористическая атака против единства Сирии. Наш самый важный лозунг - Сирия принадлежит всем сирийцам. Мы отвергаем действия, направленные на превращение Сирии в государство-сателлит", - сказал Челик на брифинге в воскресенье, трансляция которого велась по местным телеканалам. По его словам, международное сообщество должно поддержать сирийское правительство. "Те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, стремятся к развалу государственной структуры. Используются сектантские и этнические провокации. Когда мы говорим, что Сирия принадлежит сирийцам, мы имеем в виду, что должна появиться структура, в которой все группы будут в безопасности. Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) подчеркнул свою чувствительность в этом вопросе, необходимость защиты каждого, защиты прав меньшинств и прав женщин", - добавил Челик. В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. Власти ЕС – среди них и представители Германии - бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

https://ria.ru/20250309/siriya-2003930232.html

https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), омер челик, башар асад, реджеп тайип эрдоган, евросоюз