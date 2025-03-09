В Турции назвали нападение на силы безопасности в Латакии терактом
Правящая партия Турции назвала боестолкновения в Латакии террористическим актом
© AP Photo / Omar AlbamДым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
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АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Нападение на силы безопасности в сирийской Латакии является "террористическим актом", Анкара отвергает действия против единства страны, заявил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
"Нападение на сирийские силы безопасности в Латакии - это террористическая атака против единства Сирии. Наш самый важный лозунг - Сирия принадлежит всем сирийцам. Мы отвергаем действия, направленные на превращение Сирии в государство-сателлит", - сказал Челик на брифинге в воскресенье, трансляция которого велась по местным телеканалам.
По его словам, международное сообщество должно поддержать сирийское правительство.
"Те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, стремятся к развалу государственной структуры. Используются сектантские и этнические провокации. Когда мы говорим, что Сирия принадлежит сирийцам, мы имеем в виду, что должна появиться структура, в которой все группы будут в безопасности. Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) подчеркнул свою чувствительность в этом вопросе, необходимость защиты каждого, защиты прав меньшинств и прав женщин", - добавил Челик.
В минувший четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR, неправительственная организация) утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Власти ЕС – среди них и представители Германии - бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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