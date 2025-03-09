https://ria.ru/20250309/kazahstan-2003895961.html

В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов - РИА Новости, 09.03.2025

В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных во время январских... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T10:52:00+03:00

2025-03-09T10:52:00+03:00

2025-03-09T12:35:00+03:00

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АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных во время январских беспорядков 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики. "За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия", - приводятся в сообщении слова начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Каната Нурмагамбетова. Уточняется, что также во время оперативных мероприятий выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей. По данным казахстанского МВД, с начала 2022 года было изъято 7877 единиц различного оружия, 816 гранат и свыше 110 тысяч боеприпасов. В 2024 году из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц оружия, в том числе 1764 единицы огнестрельного и 274 единицы травматического оружия, а так же 87 гранат и более 19 тысяч боеприпасов различного калибра. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20240219/kazakhstan-1928158935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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