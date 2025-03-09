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В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов - РИА Новости, 09.03.2025
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10:52 09.03.2025 (обновлено: 12:35 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/kazahstan-2003895961.html
В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов
В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов - РИА Новости, 09.03.2025
В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов
Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных во время январских... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:52:00+03:00
2025-03-09T12:35:00+03:00
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АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных во время январских беспорядков 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики. "За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия", - приводятся в сообщении слова начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Каната Нурмагамбетова. Уточняется, что также во время оперативных мероприятий выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей. По данным казахстанского МВД, с начала 2022 года было изъято 7877 единиц различного оружия, 816 гранат и свыше 110 тысяч боеприпасов. В 2024 году из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц оружия, в том числе 1764 единицы огнестрельного и 274 единицы травматического оружия, а так же 87 гранат и более 19 тысяч боеприпасов различного калибра. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20240219/kazakhstan-1928158935.html
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казахстан, жанаозен, актау, в мире
Казахстан, Жанаозен, Актау, В мире
В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

МВД: в Казахстане за три дня обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

© POLISIA.KZ/TelegramКазахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов
Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© POLISIA.KZ/Telegram
Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов
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АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстанские правоохранители в ходе трехдневной операции обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных во время январских беспорядков 2022 года, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия", - приводятся в сообщении слова начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Каната Нурмагамбетова.
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Уточняется, что также во время оперативных мероприятий выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей.
По данным казахстанского МВД, с начала 2022 года было изъято 7877 единиц различного оружия, 816 гранат и свыше 110 тысяч боеприпасов. В 2024 году из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц оружия, в том числе 1764 единицы огнестрельного и 274 единицы травматического оружия, а так же 87 гранат и более 19 тысяч боеприпасов различного калибра.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров | Перейти в медиабанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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1 из 12
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
2 из 12
© РИА Новости / Расул Назыров | Перейти в медиабанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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3 из 12
© РИА Новости / Расул Назыров | Перейти в медиабанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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4 из 12
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 12
© РИА Новости / Расул Назыров | Перейти в медиабанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
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6 из 12
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
7 из 12
© РИА Новости / Расул Назыров | Перейти в медиабанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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8 из 12
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
9 из 12
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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10 из 12
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
11 из 12
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
2 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в медиабанк
4 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
7 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
9 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
11 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12
 
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