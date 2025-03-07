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Во Всемирном Банке рассказали об эффекте денежных переводов мигрантов

Во Всемирном Банке рассказали об эффекте денежных переводов мигрантов - РИА Новости, 07.03.2025

Во Всемирном Банке рассказали об эффекте денежных переводов мигрантов

Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии, сообщает представительство... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:09:00+03:00

2025-03-07T09:09:00+03:00

2025-03-07T09:09:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии, сообщает представительство Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане. Согласно сообщению, ВБ представил новое исследование, содержащее анализ современных миграционных тенденций, вызовов и возможностей в регионе Европы и Центральной Азии. "Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей. В частности, в Кыргызстане уровень бедности среди домохозяйств, получающих денежные переводы, составляет менее 10%, тогда как без них он превысил бы 50%. В Узбекистане, по оценкам, отсутствие денежных переводов увеличило бы уровень бедности с 9,6% до 16,8%", - говорится в релизе представительства ВБ для СМИ. По оценке экспертов банка, в странах Центральной Азии трудовая миграция остается одним из ключевых источников дохода для миллионов граждан. По состоянию на 2024 год денежные переводы трудовых мигрантов составляли 45% ВВП Таджикистана — это самый высокий показатель в мире в относительном выражении. В Киргизии их доля достигла 24% ВВП, а в Узбекистане — 14% ВВП. "Миграция остается значимым вызовом для развития в регионе Европы и Центральной Азии, где проживает 100 миллионов мигрантов — треть мирового миграционного населения. Разрыв в доходах, демографический дисбаланс, изменение климата и вооруженные конфликты продолжают способствовать росту миграционных потоков по всему миру", - говорится в сообщении. По состоянию на 2023 год более 80% трудовых мигрантов из Таджикистана и Киргизии направлялись в Россию. Потоки мигрантов из Узбекистана более диверсифицированы: 57% работали в России, 15% — в Казахстане и 10% — на Украине, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241202/uzbekistan-1986796397.html

https://ria.ru/20250220/uzbekistan-2000470101.html

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центральная азия, узбекистан, европа, в мире