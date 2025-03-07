https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала

Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала - РИА Новости, 07.03.2025

Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала

Мировая научная общественность активно обсуждает возможное включение в официальный перечень психических заболеваний русофрению — тяжелое навязчивое состояние,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T09:50:00+03:00

украина

европа

россия

владимир путин

урсула фон дер ляйен

си цзиньпин

нато

евросоюз

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Мировая научная общественность активно обсуждает возможное включение в официальный перечень психических заболеваний русофрению — тяжелое навязчивое состояние, при котором больной уверен, что Россия находится на грани полного краха и одновременно скоро поработит весь мир. Отечественные специалисты предлагают добавить туда еще иррациональную уверенность, что можно делать России гадости и тебе ничего за это не будет.В 2022 году европейские власти решили сыграть в русскую рулетку и объявили о "заморозке" российских финансовых активов в сумме порядка 300 миллиардов долларов, которые находились большей частью в финансовом депозитарии Euroclear. Схема была отличная: мы вредим России без танков и самолетов, ни один западный военнослужащий не пострадает, все культурно, по-европейски, было ваше — стало наше. А что вы нам сделаете? Будете бомбить "Орешником" компьютеры Euroclear?Российские официальные лица сразу предупредили европейцев, что это фактическое воровство и лучше положить по-тихому на место, иначе рано или поздно последуют ответные шаги. Однако обитатели европейского сада посчитали, что Россия вон где, а Euroclear под боком, и начали отправлять Украине десятками миллиардов прямую финансовую помощь и кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.На это им опять было мирно и негромко сказано, что Россия поступит зеркально, а до кучи ассиметрично, и будет это в любом случае. Одновременно европейским непартнерам внятно объяснили, что воровство российских денег вернется бумерангом, потому что в том же Euroclear деньги не только наши: их владельцы посмотрят-посмотрят, и тоже потребуют пропуск на выезд.Затем случился Трамп, который поставил перед Украиной и Европой ребром вопрос о прекращении военного безумия и начал поэтапно перекрывать кислород, деньги, разведывательную информацию и поставки оружия и боеприпасов, но это вызвало у руководства Евросоюза противоположную реакцию: Урсула фон дер Ляйен объявила о плане милитаризации Европы на 800 миллиардов евро, который направлен "как на перевооружение Европы, Европейского союза, так и на вооружение Украины в ее экзистенциальной борьбе за суверенитет и территориальную целостность" — то есть обойдемся и без ваших долларов. Одновременно с этим осмелели и другие столпы Европы: например, правительство Нидерландов сообщило о резервировании 3,5 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины в 2026 году, а почти-канцлер ФРГ Мерц пообещал целых три миллиарда.Впрочем, евросхематозники могли назвать не только 800 миллиардов, а вообще любую цифру, потому что таких денег в Европе просто нет. Им неоткуда взяться: в одной точке сошлись самостоятельное обрезание "Северного потока" с дешевым газом, медленное удушение Трампом европейской экономики, деиндустриализация, высокая инфляция, банковский кризис, огромные военные расходы, требования США увеличить взносы в НАТО, постоянные экономические вливания в Украину и все в таком роде. В связи с этим у некоторых лихих голов возникла мысль: а давайте все же просто используем сами российские деньги, а не только проценты с них. Чего мы вокруг них ходим? Вон они, руку протяни. В конце февраля министр иностранных дел Эстонии Цахкна решительно провозгласил, что "решение использовать непредвиденные прибыли было шагом в правильном направлении. Я вижу, что сейчас настало время сделать следующий шаг". Несколько других стран ЕС, включая Польшу, Литву и Латвию, заявили, что тоже готовы рассмотреть возможность ареста российских активов. Радость слегка портило то, что Россия вдруг замолчала.Прошло всего несколько дней, и вчера по еврорадио прозвучала новость: "Китай готовится вывести с европейского рынка свои ценные бумаги на триллионы долларов". Диктор будничным бубнящим голосом сообщил, что Китай планирует изъять из депозитариев Euroclear и Clearstream свои активы и направить их в новый международный депозитарий на основе Гонконгской фондовой биржи (HKEX) и Центральной расчетной системы денежного рынка (CMU), который станет альтернативой европейским финансовым структурам. Это решение "стало ответом на усиление геополитических рисков и использование финансовых инструментов в качестве политического оружия". Вывод китайских активов создаст дефицит ликвидности на европейских рынках, а Euroclear, получивший в 2023 году 4,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов, может столкнуться с резким сокращением доходов и повышением налоговой нагрузки. По оценкам аналитиков, потеря китайских клиентов снизит капитализацию Euroclear минимум на 15-20%.После треска и помех диктор добавил, что вывод своих активов из Европы также рассматривает Саудовская Аравия, которая в частном порядке предупредила страны "Большой семерки" о возможной продаже части европейских облигаций (до 20 миллиардов евро), если Запад конфискует замороженные российские активы.Очевидно, что заявление Пекина о своих планах, пробивающих жирную брешь в еврофинансах именно тогда, когда они нужны поджигателям войны как воздух, является полной случайностью. Никто не может предположить, что этот вопрос, помимо других, затрагивался Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 21 января этого года, потому что в этом разговоре, как известно, обсуждалось только празднование китайского Нового года и подарки к Празднику Весны.Также полной случайностью является непринужденный разговор российского лидера с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 20 февраля, где были жирно и двойной линией подчеркнуты доверительные отношения России с Саудовской Аравией, а Эр-Рияд был рассмотрен как возможное место встречи Путина и Трампа.Когда еврофинансисты, уверенные в своей безнаказанности, шутили "а руки-то вот они!", они забыли о том, что руки России могут в случае чего сильно удлиниться. Русофрения — тяжелое заболевание, но излечимое, а доктор, в случае чего, может полечить и дистанционно.

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https://ria.ru/20250226/evropa-2001623386.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

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украина, европа, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, нато, евросоюз, аналитика