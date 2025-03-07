https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала - РИА Новости, 07.03.2025
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала
Мировая научная общественность активно обсуждает возможное включение в официальный перечень психических заболеваний русофрению — тяжелое навязчивое состояние,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:00:00+03:00
2025-03-07T08:00:00+03:00
2025-03-07T09:50:00+03:00
украина
европа
россия
владимир путин
урсула фон дер ляйен
си цзиньпин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003555735_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_8897d051fb292b8f1b80a2083aff4208.jpg
Мировая научная общественность активно обсуждает возможное включение в официальный перечень психических заболеваний русофрению — тяжелое навязчивое состояние, при котором больной уверен, что Россия находится на грани полного краха и одновременно скоро поработит весь мир. Отечественные специалисты предлагают добавить туда еще иррациональную уверенность, что можно делать России гадости и тебе ничего за это не будет.В 2022 году европейские власти решили сыграть в русскую рулетку и объявили о "заморозке" российских финансовых активов в сумме порядка 300 миллиардов долларов, которые находились большей частью в финансовом депозитарии Euroclear. Схема была отличная: мы вредим России без танков и самолетов, ни один западный военнослужащий не пострадает, все культурно, по-европейски, было ваше — стало наше. А что вы нам сделаете? Будете бомбить "Орешником" компьютеры Euroclear?Российские официальные лица сразу предупредили европейцев, что это фактическое воровство и лучше положить по-тихому на место, иначе рано или поздно последуют ответные шаги. Однако обитатели европейского сада посчитали, что Россия вон где, а Euroclear под боком, и начали отправлять Украине десятками миллиардов прямую финансовую помощь и кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.На это им опять было мирно и негромко сказано, что Россия поступит зеркально, а до кучи ассиметрично, и будет это в любом случае. Одновременно европейским непартнерам внятно объяснили, что воровство российских денег вернется бумерангом, потому что в том же Euroclear деньги не только наши: их владельцы посмотрят-посмотрят, и тоже потребуют пропуск на выезд.Затем случился Трамп, который поставил перед Украиной и Европой ребром вопрос о прекращении военного безумия и начал поэтапно перекрывать кислород, деньги, разведывательную информацию и поставки оружия и боеприпасов, но это вызвало у руководства Евросоюза противоположную реакцию: Урсула фон дер Ляйен объявила о плане милитаризации Европы на 800 миллиардов евро, который направлен "как на перевооружение Европы, Европейского союза, так и на вооружение Украины в ее экзистенциальной борьбе за суверенитет и территориальную целостность" — то есть обойдемся и без ваших долларов. Одновременно с этим осмелели и другие столпы Европы: например, правительство Нидерландов сообщило о резервировании 3,5 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины в 2026 году, а почти-канцлер ФРГ Мерц пообещал целых три миллиарда.Впрочем, евросхематозники могли назвать не только 800 миллиардов, а вообще любую цифру, потому что таких денег в Европе просто нет. Им неоткуда взяться: в одной точке сошлись самостоятельное обрезание "Северного потока" с дешевым газом, медленное удушение Трампом европейской экономики, деиндустриализация, высокая инфляция, банковский кризис, огромные военные расходы, требования США увеличить взносы в НАТО, постоянные экономические вливания в Украину и все в таком роде. В связи с этим у некоторых лихих голов возникла мысль: а давайте все же просто используем сами российские деньги, а не только проценты с них. Чего мы вокруг них ходим? Вон они, руку протяни. В конце февраля министр иностранных дел Эстонии Цахкна решительно провозгласил, что "решение использовать непредвиденные прибыли было шагом в правильном направлении. Я вижу, что сейчас настало время сделать следующий шаг". Несколько других стран ЕС, включая Польшу, Литву и Латвию, заявили, что тоже готовы рассмотреть возможность ареста российских активов. Радость слегка портило то, что Россия вдруг замолчала.Прошло всего несколько дней, и вчера по еврорадио прозвучала новость: "Китай готовится вывести с европейского рынка свои ценные бумаги на триллионы долларов". Диктор будничным бубнящим голосом сообщил, что Китай планирует изъять из депозитариев Euroclear и Clearstream свои активы и направить их в новый международный депозитарий на основе Гонконгской фондовой биржи (HKEX) и Центральной расчетной системы денежного рынка (CMU), который станет альтернативой европейским финансовым структурам. Это решение "стало ответом на усиление геополитических рисков и использование финансовых инструментов в качестве политического оружия". Вывод китайских активов создаст дефицит ликвидности на европейских рынках, а Euroclear, получивший в 2023 году 4,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов, может столкнуться с резким сокращением доходов и повышением налоговой нагрузки. По оценкам аналитиков, потеря китайских клиентов снизит капитализацию Euroclear минимум на 15-20%.После треска и помех диктор добавил, что вывод своих активов из Европы также рассматривает Саудовская Аравия, которая в частном порядке предупредила страны "Большой семерки" о возможной продаже части европейских облигаций (до 20 миллиардов евро), если Запад конфискует замороженные российские активы.Очевидно, что заявление Пекина о своих планах, пробивающих жирную брешь в еврофинансах именно тогда, когда они нужны поджигателям войны как воздух, является полной случайностью. Никто не может предположить, что этот вопрос, помимо других, затрагивался Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 21 января этого года, потому что в этом разговоре, как известно, обсуждалось только празднование китайского Нового года и подарки к Празднику Весны.Также полной случайностью является непринужденный разговор российского лидера с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 20 февраля, где были жирно и двойной линией подчеркнуты доверительные отношения России с Саудовской Аравией, а Эр-Рияд был рассмотрен как возможное место встречи Путина и Трампа.Когда еврофинансисты, уверенные в своей безнаказанности, шутили "а руки-то вот они!", они забыли о том, что руки России могут в случае чего сильно удлиниться. Русофрения — тяжелое заболевание, но излечимое, а доктор, в случае чего, может полечить и дистанционно.
https://ria.ru/20250215/titan-1999073542.html
https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html
https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html
https://ria.ru/20250226/evropa-2001623386.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
украина, европа, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, нато, евросоюз, аналитика
Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин, НАТО, Евросоюз, Аналитика
Мировая научная общественность активно обсуждает возможное включение в официальный перечень психических заболеваний русофрению — тяжелое навязчивое состояние, при котором больной уверен, что Россия находится на грани полного краха и одновременно скоро поработит весь мир. Отечественные специалисты предлагают добавить туда еще иррациональную уверенность, что можно делать России гадости и тебе ничего за это не будет.
В 2022 году европейские власти решили сыграть в русскую рулетку и объявили о "заморозке" российских финансовых активов в сумме порядка 300 миллиардов долларов, которые находились большей частью в финансовом депозитарии Euroclear. Схема была отличная: мы вредим России без танков и самолетов, ни один западный военнослужащий не пострадает, все культурно, по-европейски, было ваше — стало наше. А что вы нам сделаете? Будете бомбить "Орешником" компьютеры Euroclear?
Российские официальные лица сразу предупредили европейцев, что это фактическое воровство и лучше положить по-тихому на место, иначе рано или поздно последуют ответные шаги. Однако обитатели европейского сада посчитали, что Россия вон где, а Euroclear под боком, и начали отправлять Украине десятками миллиардов прямую финансовую помощь и кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.
На это им опять было мирно и негромко сказано, что Россия поступит зеркально, а до кучи ассиметрично, и будет это в любом случае. Одновременно европейским непартнерам внятно объяснили, что воровство российских денег вернется бумерангом, потому что в том же Euroclear деньги не только наши: их владельцы посмотрят-посмотрят, и тоже потребуют пропуск на выезд.
Затем случился Трамп, который поставил перед Украиной и Европой ребром вопрос о прекращении военного безумия и начал поэтапно перекрывать кислород, деньги, разведывательную информацию и поставки оружия и боеприпасов, но это вызвало у руководства Евросоюза противоположную реакцию: Урсула фон дер Ляйен объявила о плане милитаризации Европы на 800 миллиардов евро, который направлен "как на перевооружение Европы, Европейского союза, так и на вооружение Украины в ее экзистенциальной борьбе за суверенитет и территориальную целостность" — то есть обойдемся и без ваших долларов. Одновременно с этим осмелели и другие столпы Европы: например, правительство Нидерландов сообщило о резервировании 3,5 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины в 2026 году, а почти-канцлер ФРГ Мерц пообещал целых три миллиарда.
Впрочем, евросхематозники могли назвать не только 800 миллиардов, а вообще любую цифру, потому что таких денег в Европе просто нет. Им неоткуда взяться: в одной точке сошлись самостоятельное обрезание "Северного потока" с дешевым газом, медленное удушение Трампом европейской экономики, деиндустриализация, высокая инфляция, банковский кризис, огромные военные расходы, требования США увеличить взносы в НАТО, постоянные экономические вливания в Украину и все в таком роде. В связи с этим у некоторых лихих голов возникла мысль: а давайте все же просто используем сами российские деньги, а не только проценты с них. Чего мы вокруг них ходим? Вон они, руку протяни. В конце февраля министр иностранных дел Эстонии Цахкна решительно провозгласил, что "решение использовать непредвиденные прибыли было шагом в правильном направлении. Я вижу, что сейчас настало время сделать следующий шаг". Несколько других стран ЕС, включая Польшу, Литву и Латвию, заявили, что тоже готовы рассмотреть возможность ареста российских активов. Радость слегка портило то, что Россия вдруг замолчала.
Прошло всего несколько дней, и вчера по еврорадио прозвучала новость: "Китай готовится вывести с европейского рынка свои ценные бумаги на триллионы долларов". Диктор будничным бубнящим голосом сообщил, что Китай планирует изъять из депозитариев Euroclear и Clearstream свои активы и направить их в новый международный депозитарий на основе Гонконгской фондовой биржи (HKEX) и Центральной расчетной системы денежного рынка (CMU), который станет альтернативой европейским финансовым структурам. Это решение "стало ответом на усиление геополитических рисков и использование финансовых инструментов в качестве политического оружия". Вывод китайских активов создаст дефицит ликвидности на европейских рынках, а Euroclear, получивший в 2023 году 4,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов, может столкнуться с резким сокращением доходов и повышением налоговой нагрузки. По оценкам аналитиков, потеря китайских клиентов снизит капитализацию Euroclear минимум на 15-20%.
После треска и помех диктор добавил, что вывод своих активов из Европы также рассматривает Саудовская Аравия, которая в частном порядке предупредила страны "Большой семерки" о возможной продаже части европейских облигаций (до 20 миллиардов евро), если Запад конфискует замороженные российские активы.
Очевидно, что заявление Пекина о своих планах, пробивающих жирную брешь в еврофинансах именно тогда, когда они нужны поджигателям войны как воздух, является полной случайностью. Никто не может предположить, что этот вопрос, помимо других, затрагивался Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 21 января этого года, потому что в этом разговоре, как известно, обсуждалось только празднование китайского Нового года и подарки к Празднику Весны.
Также полной случайностью является непринужденный разговор российского лидера с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 20 февраля, где были жирно и двойной линией подчеркнуты доверительные отношения России с Саудовской Аравией, а Эр-Рияд был рассмотрен как возможное место встречи Путина и Трампа.
Когда еврофинансисты, уверенные в своей безнаказанности, шутили "а руки-то вот они!", они забыли о том, что руки России могут в случае чего сильно удлиниться. Русофрения — тяжелое заболевание, но излечимое, а доктор, в случае чего, может полечить и дистанционно.