https://ria.ru/20250307/opros-2003570485.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 07.03.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяет главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:33:00+03:00

2025-03-07T10:33:00+03:00

2025-03-07T10:33:00+03:00

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владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяет главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Большинство (82%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 10% респондентов. По мнению 57% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 9% отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, 3% - за партию "Справедливая Россия", 2% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 28 февраля - 2 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250221/putin-2000723098.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество