https://ria.ru/20250307/opros-2003570485.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 07.03.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяет главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:33:00+03:00
2025-03-07T10:33:00+03:00
2025-03-07T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяет главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Большинство (82%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 10% респондентов. По мнению 57% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 9% отдали бы голоса за ЛДПР и КПРФ, 3% - за партию "Справедливая Россия", 2% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 28 февраля - 2 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250221/putin-2000723098.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
ФОМ: 82% россиян скорее хорошо оценивают работу Путина, 81% доверяет ему