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Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге

Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге - РИА Новости, 07.03.2025

Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге

Уроженка Ростова-на-Дону подозревается в участии в управлении сетью публичных домов в Санкт-Петербурге, организаторов которой задержали год назад, сообщила... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:20:00+03:00

2025-03-07T23:20:00+03:00

2025-03-07T23:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Уроженка Ростова-на-Дону подозревается в участии в управлении сетью публичных домов в Санкт-Петербурге, организаторов которой задержали год назад, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В марте 2024 года полиция ликвидировала сеть борделей, два из которых располагались в квартирах на Ленинградской улице в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, а один – в подвале дома №5 на 4-ой линии Васильевского острова. Тогда же оперативники задержали двух предполагаемых организаторов подпольного бизнеса, 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. "В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону, на которую были возложены административные функции по ведению деятельности борделей", – говорится в сообщении. Подозреваемая стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html

https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html

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происшествия, санкт-петербург, ростов-на-дону, россия