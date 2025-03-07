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Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге - РИА Новости, 07.03.2025
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23:20 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/mvd-2003743751.html
Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге
Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге - РИА Новости, 07.03.2025
Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге
Уроженка Ростова-на-Дону подозревается в участии в управлении сетью публичных домов в Санкт-Петербурге, организаторов которой задержали год назад, сообщила... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:20:00+03:00
2025-03-07T23:20:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ростов-на-дону
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Уроженка Ростова-на-Дону подозревается в участии в управлении сетью публичных домов в Санкт-Петербурге, организаторов которой задержали год назад, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В марте 2024 года полиция ликвидировала сеть борделей, два из которых располагались в квартирах на Ленинградской улице в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, а один – в подвале дома №5 на 4-ой линии Васильевского острова. Тогда же оперативники задержали двух предполагаемых организаторов подпольного бизнеса, 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. "В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону, на которую были возложены административные функции по ведению деятельности борделей", – говорится в сообщении. Подозреваемая стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html
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происшествия, санкт-петербург, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Россия
Уроженку Ростова-на-Дону заподозрили в управлении борделями в Петербурге

МВД заподозрило ростовчанку в управлении сетью публичных домов в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Уроженка Ростова-на-Дону подозревается в участии в управлении сетью публичных домов в Санкт-Петербурге, организаторов которой задержали год назад, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В марте 2024 года полиция ликвидировала сеть борделей, два из которых располагались в квартирах на Ленинградской улице в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, а один – в подвале дома №5 на 4-ой линии Васильевского острова. Тогда же оперативники задержали двух предполагаемых организаторов подпольного бизнеса, 50-летнего мужчину и 51-летнюю женщину.
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"В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону, на которую были возложены административные функции по ведению деятельности борделей", – говорится в сообщении.
Подозреваемая стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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