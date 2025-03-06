Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов
Рогов: Зеленский пытается выдать попавших под удар наемников за волонтеров
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выдать иностранных наемников, попавших под ракетный удар в гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Министерство обороны РФ в четверг сообщило, что военные группировки "Днепр" нанесли удар по живой силе противника, отряду иностранных наемников в том числе в районе Кривого Рога. Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что удар в Кривом Роге пришелся на гостиницу, в которую заселились "волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Британии".
"Зеленский продолжает делать хорошую мину при плохой игре, на этот раз пытаясь выдать иностранных наемников, или точнее говоря, вооруженный сброд со всего мира, воюющий за украинских нацистов, которые находились в гостинице, за якобы волонтеров. Тогда из его логики выходит, что ЧВК - это теперь просто гуманитарная организация. Зеленский окончательно заврался", - сказал Рогов.
По его словам, попытка Зеленского общими фразами обвинить Россию в ударе по гражданскому объекту провалилась.
"В версии Зеленского колоссальное число несостыковок. Все это из серии его недавнего рассказа "на меня напали в офисе, всех вокруг убили, а я чудом выжил", - сказал Рогов.
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