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Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов - РИА Новости, 06.03.2025
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13:56 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/zelenskij-2003395501.html
Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов
Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов - РИА Новости, 06.03.2025
Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов
Владимир Зеленский пытается выдать иностранных наемников, попавших под ракетный удар в гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, заявил... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:56:00+03:00
2025-03-06T13:56:00+03:00
в мире
кривой рог
россия
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выдать иностранных наемников, попавших под ракетный удар в гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Министерство обороны РФ в четверг сообщило, что военные группировки "Днепр" нанесли удар по живой силе противника, отряду иностранных наемников в том числе в районе Кривого Рога. Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что удар в Кривом Роге пришелся на гостиницу, в которую заселились "волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Британии". "Зеленский продолжает делать хорошую мину при плохой игре, на этот раз пытаясь выдать иностранных наемников, или точнее говоря, вооруженный сброд со всего мира, воюющий за украинских нацистов, которые находились в гостинице, за якобы волонтеров. Тогда из его логики выходит, что ЧВК - это теперь просто гуманитарная организация. Зеленский окончательно заврался", - сказал Рогов. По его словам, попытка Зеленского общими фразами обвинить Россию в ударе по гражданскому объекту провалилась. "В версии Зеленского колоссальное число несостыковок. Все это из серии его недавнего рассказа "на меня напали в офисе, всех вокруг убили, а я чудом выжил", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003387380.html
https://ria.ru/20241021/vsu-1979062218.html
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в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов

Рогов: Зеленский пытается выдать попавших под удар наемников за волонтеров

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выдать иностранных наемников, попавших под ракетный удар в гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Министерство обороны РФ в четверг сообщило, что военные группировки "Днепр" нанесли удар по живой силе противника, отряду иностранных наемников в том числе в районе Кривого Рога. Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что удар в Кривом Роге пришелся на гостиницу, в которую заселились "волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Британии".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 13:17
"Зеленский продолжает делать хорошую мину при плохой игре, на этот раз пытаясь выдать иностранных наемников, или точнее говоря, вооруженный сброд со всего мира, воюющий за украинских нацистов, которые находились в гостинице, за якобы волонтеров. Тогда из его логики выходит, что ЧВК - это теперь просто гуманитарная организация. Зеленский окончательно заврался", - сказал Рогов.
По его словам, попытка Зеленского общими фразами обвинить Россию в ударе по гражданскому объекту провалилась.
"В версии Зеленского колоссальное число несостыковок. Все это из серии его недавнего рассказа "на меня напали в офисе, всех вокруг убили, а я чудом выжил", - сказал Рогов.
Последствия удара по местам расположения офицеров ВСУ и высокопоставленных западных наемников в Кривом Роге. 20 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации офицеров ВСУ в Кривом Роге
21 октября 2024, 09:13
 
В миреКривой РогРоссияДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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