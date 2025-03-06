https://ria.ru/20250306/zelenskij-2003395501.html

Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов

Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов - РИА Новости, 06.03.2025

Зеленский пытается выдать наемников за волонтеров, заявил Рогов

Владимир Зеленский пытается выдать иностранных наемников, попавших под ракетный удар в гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, заявил... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:56:00+03:00

2025-03-06T13:56:00+03:00

2025-03-06T13:56:00+03:00

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кривой рог

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выдать иностранных наемников, попавших под ракетный удар в гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Министерство обороны РФ в четверг сообщило, что военные группировки "Днепр" нанесли удар по живой силе противника, отряду иностранных наемников в том числе в районе Кривого Рога. Зеленский в своем Telegram-канале утверждал, что удар в Кривом Роге пришелся на гостиницу, в которую заселились "волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Британии". "Зеленский продолжает делать хорошую мину при плохой игре, на этот раз пытаясь выдать иностранных наемников, или точнее говоря, вооруженный сброд со всего мира, воюющий за украинских нацистов, которые находились в гостинице, за якобы волонтеров. Тогда из его логики выходит, что ЧВК - это теперь просто гуманитарная организация. Зеленский окончательно заврался", - сказал Рогов. По его словам, попытка Зеленского общими фразами обвинить Россию в ударе по гражданскому объекту провалилась. "В версии Зеленского колоссальное число несостыковок. Все это из серии его недавнего рассказа "на меня напали в офисе, всех вокруг убили, а я чудом выжил", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003387380.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979062218.html

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, владимир зеленский, владимир рогов