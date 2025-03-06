https://ria.ru/20250306/zakharova-2003423302.html

"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине

"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 06.03.2025

"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:51:00+03:00

2025-03-06T15:51:00+03:00

2025-03-06T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мария захарова

урсула фон дер ляйен

кир стармер

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений, переводится с немецкого как "шипованная свинья". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала единомышленников активнее вооружать Киев, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза". "Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Штахельшвайн. Вы не ослышались. Вот такая не игра слов, а такой настоящий перевод. Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, киевский режим уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно "истер себе колени в этой позиции". В то же время она подчеркнула, что заявления Запада указывают на несамостоятельность позиции Киева, роль для которого определяют за рубежом. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, еврокомиссия