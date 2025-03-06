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"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003423302.html
"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине
"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 06.03.2025
"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:51:00+03:00
2025-03-06T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
урсула фон дер ляйен
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений, переводится с немецкого как "шипованная свинья". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала единомышленников активнее вооружать Киев, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза". "Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Штахельшвайн. Вы не ослышались. Вот такая не игра слов, а такой настоящий перевод. Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, киевский режим уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно "истер себе колени в этой позиции". В то же время она подчеркнула, что заявления Запада указывают на несамостоятельность позиции Киева, роль для которого определяют за рубежом. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Евросоюз, Еврокомиссия
"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине

Захарова указала на намерение ЕС превратить Украину в шипованную свинью

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений, переводится с немецкого как "шипованная свинья".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала единомышленников активнее вооружать Киев, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама
Вчера, 08:00
"Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Штахельшвайн. Вы не ослышались. Вот такая не игра слов, а такой настоящий перевод. Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, киевский режим уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно "истер себе колени в этой позиции". В то же время она подчеркнула, что заявления Запада указывают на несамостоятельность позиции Киева, роль для которого определяют за рубежом.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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