"Шипованная свинья". Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об Украине
Захарова указала на намерение ЕС превратить Украину в шипованную свинью
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что "стальной дикобраз", в которого ЕС хочет превратить Киев при помощи поставок вооружений, переводится с немецкого как "шипованная свинья".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала единомышленников активнее вооружать Киев, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".
"Вы знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Штахельшвайн. Вы не ослышались. Вот такая не игра слов, а такой настоящий перевод. Дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, киевский режим уже давно стоит в позиции силы, но очень сильно "истер себе колени в этой позиции". В то же время она подчеркнула, что заявления Запада указывают на несамостоятельность позиции Киева, роль для которого определяют за рубежом.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.