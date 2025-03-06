https://ria.ru/20250306/vzryvy-2003312315.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 06.03.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:27:00+03:00

2025-03-06T00:27:00+03:00

2025-03-06T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровск -ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал тревоги. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003311900.html

днепропетровск

россия

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днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины