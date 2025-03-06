https://ria.ru/20250306/vsu-2003336525.html
В Северске ВСУ поставили РСЗО у детского сада, рассказал Марочко
В Северске ВСУ поставили РСЗО у детского сада, рассказал Марочко - РИА Новости, 06.03.2025
В Северске ВСУ поставили РСЗО у детского сада, рассказал Марочко
ВСУ подвели силы в Северск, за который идут бои в Донбассе, боевики занимают подвалы и поставили РСЗО у детского сада, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:13:00+03:00
2025-03-06T08:13:00+03:00
2025-03-06T08:18:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВСУ подвели силы в Северск, за который идут бои в Донбассе, боевики занимают подвалы и поставили РСЗО у детского сада, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "По информации агентурного источника, с начала недели в населенном пункте Северск наблюдается увеличение численности вооруженных формирований Украины. Украинские боевики занимают подвальные помещения в административных зданиях и домостроениях, вооружение и технику прячут в складских помещениях", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в районе детского сада по улице Маяковского обустроена огневая позиция реактивной системы залпового огня, а по улице Центральной в районе здания полиции располагается капонир с бронетехникой. "Трафик перемещения военных автомобилей по городу увеличился в разы", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Донбасс, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В Северске ВСУ поставили РСЗО у детского сада, рассказал Марочко
Марочко: в Северске ВСУ поставили РСЗО у детского сада и прячутся в подвалах