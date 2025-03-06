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Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции

Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции - РИА Новости, 06.03.2025

Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции

Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о вероятности личной встречи президентов Турции и РФ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:31:00+03:00

2025-03-06T21:31:00+03:00

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турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о вероятности личной встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил, что в ближайшее время таких планов нет."Таких планов сейчас нет. Но вы знаете, у лидеров высокие личные отношения, что при необходимости такую встречу можно организовать в считанные дни. Так что такая вероятность всегда присутствует", - сказал Кылыч, отвечая на вопрос журналистки Ханде Фырат на телеканале CNN Türk о планах личной встречи двух лидеров.

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире