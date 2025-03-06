Рейтинг@Mail.ru
Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 06.03.2025 (обновлено: 21:53 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/vstrecha-2003503206.html
Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции
Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции - РИА Новости, 06.03.2025
Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции
Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о вероятности личной встречи президентов Турции и РФ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:31:00+03:00
2025-03-06T21:53:00+03:00
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957156421_0:279:3090:2017_1920x0_80_0_0_12b98928f94e61b0f108c49139e6c1e8.jpg
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о вероятности личной встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил, что в ближайшее время таких планов нет."Таких планов сейчас нет. Но вы знаете, у лидеров высокие личные отношения, что при необходимости такую встречу можно организовать в считанные дни. Так что такая вероятность всегда присутствует", - сказал Кылыч, отвечая на вопрос журналистки Ханде Фырат на телеканале CNN Türk о планах личной встречи двух лидеров.
https://ria.ru/20250303/kontakty-2002729277.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957156421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03803efbb982308e5115de873cef365f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Советник Эрдогана ответил на вопрос о встрече лидеров России и Турции

Советник Эрдогана Кылыч: планов по встрече лидера Турции с Путиным пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о вероятности личной встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, заявил, что в ближайшее время таких планов нет.
"Таких планов сейчас нет. Но вы знаете, у лидеров высокие личные отношения, что при необходимости такую встречу можно организовать в считанные дни. Так что такая вероятность всегда присутствует", - сказал Кылыч, отвечая на вопрос журналистки Ханде Фырат на телеканале CNN Türk о планах личной встречи двух лидеров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Песков высказался о контактах Путина и Эрдогана
3 марта, 12:32
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала