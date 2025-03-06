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Березнеговато-Снигиревская наступательная операция - РИА Новости, 06.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:38 06.03.2025 (обновлено: 14:34 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/vov-2000013071.html
Березнеговато-Снигиревская наступательная операция
Березнеговато-Снигиревская наступательная операция - РИА Новости, 06.03.2025
Березнеговато-Снигиревская наступательная операция
РИА Новости, 06.03.2025
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Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Германия

Березнеговато-Снигиревская наступательная операция

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© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк

Березнеговато-Снигиревская наступательная операция Красной армии прошла с 6 по 18 марта 1944 года.

Разведка пробирается в тыл противника

Березнеговато-Снигиревская наступательная операция Красной армии прошла с 6 по 18 марта 1944 года.

© РИА Новости / Владимир Иванов
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© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Командование поставило задачи разгромить противника в междуречье Ингульца и Южного Буга и освободить эту часть Правобережной Украины.

На фото: герой Советского Союза Плиев Исса Александрович, командир конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта.

Герой Советского Союза Плиев Исса Александрович, командир конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта, генерал-лейтенант, участвовавший в Березнеговато-Снегиревской операции, включавшей освобождение Херсона

Командование поставило задачи разгромить противника в междуречье Ингульца и Южного Буга и освободить эту часть Правобережной Украины.

На фото: герой Советского Союза Плиев Исса Александрович, командир конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В ходе Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. Красная армия продвинулась на запад до 150 километров, очистив междуречье Ингульца и Южного Буга и захватив плацдармы на правом берегу Южного Буга.

Бойцы учитывают трофейное оружие на складе, Украина

В ходе Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. Красная армия продвинулась на запад до 150 километров, очистив междуречье Ингульца и Южного Буга и захватив плацдармы на правом берегу Южного Буга.

© РИА Новости
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3 из 5
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк

На фото: освобожденный Херсон от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе Березнеговато-Снигиревской операции Херсон был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

На фото: освобожденный Херсон от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Владимир Иванов
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© РИА Новости / Владислав Микоша | Перейти в медиабанк

Также освободили значительную часть территории Правобережной Украины. Войска заняли положение для непосредственного удара по николаевско-одесской группировке германских войск, создали условия для наступления в направлении Одессы и нижнего течения Днестра.

После боев в Херсоне

Также освободили значительную часть территории Правобережной Украины. Войска заняли положение для непосредственного удара по николаевско-одесской группировке германских войск, создали условия для наступления в направлении Одессы и нижнего течения Днестра.

© РИА Новости / Владислав Микоша
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