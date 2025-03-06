Березнеговато-Снигиревская наступательная операция

В ходе Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. Красная армия продвинулась на запад до 150 километров, очистив междуречье Ингульца и Южного Буга и захватив плацдармы на правом берегу Южного Буга.