Березнеговато-Снигиревская наступательная операция Красной армии прошла с 6 по 18 марта 1944 года.
Березнеговато-Снигиревская наступательная операция Красной армии прошла с 6 по 18 марта 1944 года.
Командование поставило задачи разгромить противника в междуречье Ингульца и Южного Буга и освободить эту часть Правобережной Украины.
На фото: герой Советского Союза Плиев Исса Александрович, командир конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта.
Командование поставило задачи разгромить противника в междуречье Ингульца и Южного Буга и освободить эту часть Правобережной Украины.
На фото: герой Советского Союза Плиев Исса Александрович, командир конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта.
В ходе Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. Красная армия продвинулась на запад до 150 километров, очистив междуречье Ингульца и Южного Буга и захватив плацдармы на правом берегу Южного Буга.
В ходе Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение немецкой 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. Красная армия продвинулась на запад до 150 километров, очистив междуречье Ингульца и Южного Буга и захватив плацдармы на правом берегу Южного Буга.
На фото: освобожденный Херсон от немецко-фашистских захватчиков.
На фото: освобожденный Херсон от немецко-фашистских захватчиков.
Также освободили значительную часть территории Правобережной Украины. Войска заняли положение для непосредственного удара по николаевско-одесской группировке германских войск, создали условия для наступления в направлении Одессы и нижнего течения Днестра.
Также освободили значительную часть территории Правобережной Украины. Войска заняли положение для непосредственного удара по николаевско-одесской группировке германских войск, создали условия для наступления в направлении Одессы и нижнего течения Днестра.