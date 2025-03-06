Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев

За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.