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Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев - РИА Новости, 06.03.2025
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10:00 06.03.2025 (обновлено: 10:47 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/vov-2000004098.html
Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев
Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев - РИА Новости, 06.03.2025
Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев
Балатонская оборонительная операция — последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецких войск. Архивные кадры боевых действий и... РИА Новости, 06.03.2025
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Балатонская оборонительная операция — последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецких войск. Архивные кадры боевых действий и героев-красноармейцев — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Фото, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев

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Балатонская оборонительная операция — последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецких войск. Архивные кадры боевых действий и героев-красноармейцев — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / М. Голышев | Перейти в медиабанк

Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.

Групповое фото офицеров 3-го Украинского фронта на фоне озера Балатон

Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.

© РИА Новости / М. Голышев
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1 из 5
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.

Захваченные советскими войсками в городе Секешфехервар немецкие танки и САУ, брошенные из-за отсутствия топлива. Справа - частично виден немецкий танк Pz.Kpfw. VI Тигр, за ним два средних танка Pz.Kpfw. IV и САУ StuG 40

Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 5
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.

Разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон

За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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3 из 5
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.

Колонна венгерских солдат, воевавших на стороне фашистской Германии, захвачена в плен войсками РККА в районе озера Балатон

Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.

Захваченные советскими войсками в городе Секешфехервар (Székesfehérvár) немецкие танки и САУ, брошенные из-за отсутствия топлива

Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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