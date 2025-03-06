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Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку - РИА Новости, 06.03.2025
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11:36 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vladimir-2003364239.html
Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку
Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку - РИА Новости, 06.03.2025
Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку
Полиция во Владимире устанавливает личность мужчины, который разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку, сообщило УМВД по Владимирской области. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:36:00+03:00
2025-03-06T11:36:00+03:00
происшествия
владимир
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Полиция во Владимире устанавливает личность мужчины, который разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку, сообщило УМВД по Владимирской области. Запись инцидента с камеры видеонаблюдения опубликована во вторник на странице "ЖК Дуброва парк - 2 (г. Владимир)". Согласно кадрам, человек с силой бросает кошку в зеркало лифта, оно разбивается, а животное убегает. Инцидент произошел в 23.59 понедельника. "Четвертого марта в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов на улице Нижняя Дуброва областного центра повреждено зеркало в лифте", - говорится в сообщении УМВД. Уточняется, что полицией назначено проведение проверки. "В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что зеркало было повреждено в результате действий неизвестного мужчины, бросившего в кабину лифта кошку. После произошедшего животное убежало", - отмечает УМВД. Личность мужчины устанавливается, добавила полиция.
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происшествия, владимир, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимир, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку

МВД: во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Полиция во Владимире устанавливает личность мужчины, который разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку, сообщило УМВД по Владимирской области.
Запись инцидента с камеры видеонаблюдения опубликована во вторник на странице "ЖК Дуброва парк - 2 (г. Владимир)". Согласно кадрам, человек с силой бросает кошку в зеркало лифта, оно разбивается, а животное убегает. Инцидент произошел в 23.59 понедельника.
"Четвертого марта в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов на улице Нижняя Дуброва областного центра повреждено зеркало в лифте", - говорится в сообщении УМВД.
Уточняется, что полицией назначено проведение проверки.
"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что зеркало было повреждено в результате действий неизвестного мужчины, бросившего в кабину лифта кошку. После произошедшего животное убежало", - отмечает УМВД.
Личность мужчины устанавливается, добавила полиция.
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ПроисшествияВладимирВладимирская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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