Рейтинг@Mail.ru
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 06.03.2025
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский требует "гарантий безопасности" от Запада для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, заявил в Telegram... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:52:00+03:00
2025-03-06T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
россия
дональд трамп
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a146e064e1f394ef42a70c23ec726b4.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский требует "гарантий безопасности" от Запада для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Гарантии безопасности, которые сегодня просит Зеленский — это гарантии продолжить все те же действия &lt;…&gt;, построить в центре Европы маленькое нацистское государство с культом личности вождя и правом продолжать социальные эксперименты над оставшимися гражданами", — утверждает он.Цель Зеленского, уверен депутат, состоит в сохранении власти в этом "карикатурном" государстве. По мнению Дубинского, реализация этого замысла поставит под угрозу безопасность всей мировой общественности."Дать гарантии под такое территориальное образование — не просто глупо, а и чрезвычайно опасно. Потому что этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к Третьей мировой войне", — заключил он.Как заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, европейские страны не могут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, отметил, что обсуждать сейчас гарантии для Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html
https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html
сша
украина
россия
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7701d85aa53037d83494303bf0739775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия, дональд трамп, европа, великобритания, кир стармер, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп, Европа, Великобритания, Кир Стармер, Верховная Рада Украины
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский

Дубинский: Зеленскому нужны гарантии безопасности для экспериментов над Украиной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский требует "гарантий безопасности" от Запада для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Гарантии безопасности, которые сегодня просит Зеленский — это гарантии продолжить все те же действия <…>, построить в центре Европы маленькое нацистское государство с культом личности вождя и правом продолжать социальные эксперименты над оставшимися гражданами", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе
Вчера, 17:59
Цель Зеленского, уверен депутат, состоит в сохранении власти в этом "карикатурном" государстве. По мнению Дубинского, реализация этого замысла поставит под угрозу безопасность всей мировой общественности.
«
"Дать гарантии под такое территориальное образование — не просто глупо, а и чрезвычайно опасно. Потому что этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к Третьей мировой войне", — заключил он.
Как заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, европейские страны не могут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, отметил, что обсуждать сейчас гарантии для Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДональд ТрампЕвропаВеликобританияКир СтармерВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала