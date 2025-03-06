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"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 06.03.2025
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский требует "гарантий безопасности" от Запада для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, заявил в Telegram... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:52:00+03:00
2025-03-06T18:52:00+03:00
2025-03-06T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский требует "гарантий безопасности" от Запада для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Гарантии безопасности, которые сегодня просит Зеленский — это гарантии продолжить все те же действия <…>, построить в центре Европы маленькое нацистское государство с культом личности вождя и правом продолжать социальные эксперименты над оставшимися гражданами", — утверждает он.Цель Зеленского, уверен депутат, состоит в сохранении власти в этом "карикатурном" государстве. По мнению Дубинского, реализация этого замысла поставит под угрозу безопасность всей мировой общественности."Дать гарантии под такое территориальное образование — не просто глупо, а и чрезвычайно опасно. Потому что этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к Третьей мировой войне", — заключил он.Как заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, европейские страны не могут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, отметил, что обсуждать сейчас гарантии для Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html
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"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Дубинский: Зеленскому нужны гарантии безопасности для экспериментов над Украиной