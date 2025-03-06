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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:40:00+03:00
2025-03-06T14:40:00+03:00
2025-03-06T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в четверг тревога уже звучала в указанных регионах, спустя некоторое время ее отменили. По данным ресурса, тревога в Харьковской и Днепропетровской областях звучит порядка сорока минут. В 14.15 мск тревога расширилась на остальные упомянутые регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу