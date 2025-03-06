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"Прямая угроза". Киев сделал неприятное признание Вашингтону - РИА Новости, 06.03.2025
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08:00 06.03.2025 (обновлено: 12:00 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ugroza-2003028422.html
"Прямая угроза". Киев сделал неприятное признание Вашингтону
"Прямая угроза". Киев сделал неприятное признание Вашингтону - РИА Новости, 06.03.2025
"Прямая угроза". Киев сделал неприятное признание Вашингтону
После скандала в Белом доме над Владимиром Зеленским сгустились тучи. Призывы к отставке доносятся из-за океана все громче и отчетливее. Впрочем, и на родине он РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:00:00+03:00
2025-03-06T12:00:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
тулси габбард
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. После скандала в Белом доме над Владимиром Зеленским сгустились тучи. Призывы к отставке доносятся из-за океана все громче и отчетливее. Впрочем, и на родине он давно не в фаворитах. Что ждет главу киевского режима — в материале РИА Новости.Время менятьсяНикаких сделок с Украиной, пока Зеленский у власти — такое условие Киеву ставят помощники Дональда Трампа, передает Bloomberg. Конкретных фамилий агентство не называет. Не исключено, что в их числе советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц."Нам нужен лидер, который сможет с нами договориться", — заявил на днях Уолтц. По его словам, личные или политические мотивы Зеленского не способствуют прекращению боевых действий на Украине. Чиновник не одинок: в том же ключе высказался и спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.Даже сенатор Линдси Грэм*, который еще недавно выступал активным сторонником Киева и военной поддержки Украины, говорит, что США не видят Зеленского деловым партнером."Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо измениться", — сказал Грэм*.А ведь всего две недели назад он лично говорил Зеленскому, что "очень гордится таким союзником". Кроме смены главы киевского режима, сенатор требует от Украины проявить "немного благодарности за то, что сделали американцы".Впрочем, телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, сообщает: в Белом доме не обсуждали, кто может стать более подходящим лидером Украины. Трамп не добивается смены режима, несмотря на позицию его окружения, подчеркивается в сообщении.Неожиданный ударТак или иначе, призывы союзников вызвали у Зеленского нескрываемое возмущение."Грэм* очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — сказал глава киевского режима.Директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире Fox News отметила двойственность Зеленского, который пытается всех убедить, что отстаивает свободу и демократию."На Украине отменены выборы. Политическим партиям не дают слова или объявляют вне закона, а их членов сажают в тюрьму. Мы видим закрытие церквей. Действует тотальный государственный контроль над СМИ", — подчеркнула Габбард.Будто заочно полемизируя с Вашингтоном, недавно выступил советник Зеленского Михаил Подоляк. В разговоре с украинским журналистом он утверждал, что в стране диктатуры нет, есть выборы, открытые границы и конкуренция СМИ.К слову, с 2022-го выборы на Украине под запретом, границы закрыты для всех, кто подлежит мобилизации, а телеканалы и издания подконтрольны Банковой. Впрочем, даже если разрешить голосование, далеко не факт, что страну возглавит кто-то другой."Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее", — заявил Зеленский.Результаты социологического опроса компании Socis за февраль показали: Зеленский уже не фаворит. В рейтинге доверия украинцев его обошли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов*.Залужному доверяют 73,7% опрошенных. Буданову* — 51,3%. Зеленскому — 39,6%. И если бы президентские выборы провели сейчас, то, по опросам, в первом туре победил бы экс-главком с 27,2%. Во втором туре он бы обошел главу киевского режима, набрав 74,9% против 25,1%.Главный виновникПолитолог Александр Дудчак считает, что заявления американских политиков — серьезная угроза для Зеленского."Это прямая опасность для него — не только как для якобы президента, но и на физическом уровне. Он не тот человек, которого можно сажать за стол переговоров. Его подпись нелегитимна, что создает препятствие для американцев. Недопустимо для них и хамство, которое он себе позволил. Наказать его для Вашингтона — дело чести, чтобы другим неповадно было", — объясняет эксперт.Вопрос личной безопасности сейчас беспокоит Зеленского больше остального. Дудчак подчеркивает: глава киевского режима понимает, что век его пребывания у власти будет недолог, но он слишком много знает, чтобы спокойно уйти в отставку. Тем более что претензии за невыполненные обещания может выставить и Британия, чьи спецслужбы сейчас ему ближе, чем американские. Остается только выбирать, чьих рук бояться больше — Вашингтона или Лондона."Заявления американских политиков — одновременно и призыв к выборам, и попытка принуждения. Другое дело, что США прекрасно понимают: даже с технической стороны проводить голосование в условиях конфликта было бы очень непросто. Во многих регионах страны идут боевые действия", — объясняет эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Перевес Залужного в соцопросах отражал настроения украинцев до перепалки в Овальном кабинете. События последних дней в значительной степени изменили их мнение по целому ряду вопросов, считает эксперт. В том числе и относительно поддержки Зеленского. По данным компании Gradus Research, доверие к главе киевского режима выросло после поездки в США с 23% до 49%.Впрочем, отмечает Денисов, поражение на выборах однозначно ничем хорошим для Зеленского не обернется. Если он покинет занимаемую должность, его, вполне вероятно, признают главным виновником всех бед, которые постигли Украину в последние годы.* Лица, внесенные в России в список террористов и экстремистов.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, тулси габбард, вооруженные силы украины, валерий залужный, политика
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Политика
"Прямая угроза". Киев сделал неприятное признание Вашингтону

Политолог Денисов: поражение на выборах грозит Зеленскому серьезным обвинением

© Getty Images / Win McNameeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. После скандала в Белом доме над Владимиром Зеленским сгустились тучи. Призывы к отставке доносятся из-за океана все громче и отчетливее. Впрочем, и на родине он давно не в фаворитах. Что ждет главу киевского режима — в материале РИА Новости.

Время меняться

Никаких сделок с Украиной, пока Зеленский у власти — такое условие Киеву ставят помощники Дональда Трампа, передает Bloomberg. Конкретных фамилий агентство не называет. Не исключено, что в их числе советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.
© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
"Нам нужен лидер, который сможет с нами договориться", — заявил на днях Уолтц. По его словам, личные или политические мотивы Зеленского не способствуют прекращению боевых действий на Украине. Чиновник не одинок: в том же ключе высказался и спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
Даже сенатор Линдси Грэм*, который еще недавно выступал активным сторонником Киева и военной поддержки Украины, говорит, что США не видят Зеленского деловым партнером.
"Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо измениться", — сказал Грэм*.
А ведь всего две недели назад он лично говорил Зеленскому, что "очень гордится таким союзником". Кроме смены главы киевского режима, сенатор требует от Украины проявить "немного благодарности за то, что сделали американцы".
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве
Впрочем, телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, сообщает: в Белом доме не обсуждали, кто может стать более подходящим лидером Украины. Трамп не добивается смены режима, несмотря на позицию его окружения, подчеркивается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Неожиданный удар

Так или иначе, призывы союзников вызвали у Зеленского нескрываемое возмущение.
"Грэм* очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", — сказал глава киевского режима.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире Fox News отметила двойственность Зеленского, который пытается всех убедить, что отстаивает свободу и демократию.
© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард
"На Украине отменены выборы. Политическим партиям не дают слова или объявляют вне закона, а их членов сажают в тюрьму. Мы видим закрытие церквей. Действует тотальный государственный контроль над СМИ", — подчеркнула Габбард.
Будто заочно полемизируя с Вашингтоном, недавно выступил советник Зеленского Михаил Подоляк. В разговоре с украинским журналистом он утверждал, что в стране диктатуры нет, есть выборы, открытые границы и конкуренция СМИ.
К слову, с 2022-го выборы на Украине под запретом, границы закрыты для всех, кто подлежит мобилизации, а телеканалы и издания подконтрольны Банковой. Впрочем, даже если разрешить голосование, далеко не факт, что страну возглавит кто-то другой.
"Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее", — заявил Зеленский.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПроверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению выборов
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению выборов
Результаты социологического опроса компании Socis за февраль показали: Зеленский уже не фаворит. В рейтинге доверия украинцев его обошли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов*.
Залужному доверяют 73,7% опрошенных. Буданову* — 51,3%. Зеленскому — 39,6%. И если бы президентские выборы провели сейчас, то, по опросам, в первом туре победил бы экс-главком с 27,2%. Во втором туре он бы обошел главу киевского режима, набрав 74,9% против 25,1%.

Главный виновник

Политолог Александр Дудчак считает, что заявления американских политиков — серьезная угроза для Зеленского.
"Это прямая опасность для него — не только как для якобы президента, но и на физическом уровне. Он не тот человек, которого можно сажать за стол переговоров. Его подпись нелегитимна, что создает препятствие для американцев. Недопустимо для них и хамство, которое он себе позволил. Наказать его для Вашингтона — дело чести, чтобы другим неповадно было", — объясняет эксперт.
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Вопрос личной безопасности сейчас беспокоит Зеленского больше остального. Дудчак подчеркивает: глава киевского режима понимает, что век его пребывания у власти будет недолог, но он слишком много знает, чтобы спокойно уйти в отставку. Тем более что претензии за невыполненные обещания может выставить и Британия, чьи спецслужбы сейчас ему ближе, чем американские. Остается только выбирать, чьих рук бояться больше — Вашингтона или Лондона.
"Заявления американских политиков — одновременно и призыв к выборам, и попытка принуждения. Другое дело, что США прекрасно понимают: даже с технической стороны проводить голосование в условиях конфликта было бы очень непросто. Во многих регионах страны идут боевые действия", — объясняет эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный
Перевес Залужного в соцопросах отражал настроения украинцев до перепалки в Овальном кабинете. События последних дней в значительной степени изменили их мнение по целому ряду вопросов, считает эксперт. В том числе и относительно поддержки Зеленского. По данным компании Gradus Research, доверие к главе киевского режима выросло после поездки в США с 23% до 49%.
Впрочем, отмечает Денисов, поражение на выборах однозначно ничем хорошим для Зеленского не обернется. Если он покинет занимаемую должность, его, вполне вероятно, признают главным виновником всех бед, которые постигли Украину в последние годы.
* Лица, внесенные в России в список террористов и экстремистов.
 
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