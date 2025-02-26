https://ria.ru/20250226/reyting-2001805891.html

Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос

Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025

Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:40:00+03:00

2025-02-26T19:40:00+03:00

2025-02-26T20:02:00+03:00

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis, проведенного в феврале. "Лидером доверия среди украинцев остается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73,7% опрошенных, не доверяют – 21,3%", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.Согласно диаграмме, опубликованной NV, Буданову* доверяют 51,3% респондентов, не доверяют – 39,5%. Согласно этому же исследованию, лишь 39,6% граждан Украины доверяют Зеленскому и 57% респондентов ему не доверяют. На четвертом месте по уровню доверия находится экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*, ему доверяют 21,8% украинцев и не доверяют 74% респондентов. Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля этого года методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях. В октябре прошлого года согласно опросу, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего", Залужный также имел уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Зеленский.*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000667585.html

https://ria.ru/20250224/putin-2001383015.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), европейская солидарность