Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос
Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия граждан Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis, проведенного в феврале.
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"Лидером доверия среди украинцев остается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73,7% опрошенных, не доверяют – 21,3%", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Согласно диаграмме, опубликованной NV, Буданову* доверяют 51,3% респондентов, не доверяют – 39,5%. Согласно этому же исследованию, лишь 39,6% граждан Украины доверяют Зеленскому и 57% респондентов ему не доверяют.
На четвертом месте по уровню доверия находится экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*, ему доверяют 21,8% украинцев и не доверяют 74% респондентов.
Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля этого года методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях.
В октябре прошлого года согласно опросу, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего", Залужный также имел уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Зеленский.
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