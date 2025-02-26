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Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025
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19:40 26.02.2025 (обновлено: 20:02 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/reyting-2001805891.html
Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос
Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос - РИА Новости, 26.02.2025
Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:40:00+03:00
2025-02-26T20:02:00+03:00
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
европейская солидарность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis, проведенного в феврале. &quot;Лидером доверия среди украинцев остается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73,7% опрошенных, не доверяют – 21,3%&quot;, - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.Согласно диаграмме, опубликованной NV, Буданову* доверяют 51,3% респондентов, не доверяют – 39,5%. Согласно этому же исследованию, лишь 39,6% граждан Украины доверяют Зеленскому и 57% респондентов ему не доверяют. На четвертом месте по уровню доверия находится экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*, ему доверяют 21,8% украинцев и не доверяют 74% респондентов. Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля этого года методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях. В октябре прошлого года согласно опросу, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего", Залужный также имел уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Зеленский.*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000667585.html
https://ria.ru/20250224/putin-2001383015.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), европейская солидарность
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Европейская солидарность
Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос

Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия граждан Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев, сообщает украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis, проведенного в феврале.
«

"Лидером доверия среди украинцев остается бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73,7% опрошенных, не доверяют – 21,3%", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

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Согласно диаграмме, опубликованной NV, Буданову* доверяют 51,3% респондентов, не доверяют – 39,5%. Согласно этому же исследованию, лишь 39,6% граждан Украины доверяют Зеленскому и 57% респондентов ему не доверяют.
На четвертом месте по уровню доверия находится экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*, ему доверяют 21,8% украинцев и не доверяют 74% респондентов.
Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля этого года методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях.
В октябре прошлого года согласно опросу, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего", Залужный также имел уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Зеленский.
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Европейская солидарность
 
 
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