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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:07:00+03:00
2025-03-06T04:07:00+03:00
2025-03-06T04:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области была объявлена в среду в 22.04 мск, в Полтавской области - в 22.10, в Харьковской - в 22.13. В Днепропетровской области сигнал тревоги начал звучать в 22.56, в Черниговской - в 0.50 четверга, на части Черкасской области - в 1.45. В Кировоградской области тревога была объявлена в 2.24, а в Киевской - в 3.36. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003323897.html
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украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины власти объявили воздушную тревогу