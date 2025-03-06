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Путин поговорил по телефону с Токаевым - РИА Новости, 06.03.2025
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16:11 06.03.2025 (обновлено: 16:24 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tokaev-2003427278.html
Путин поговорил по телефону с Токаевым
Путин поговорил по телефону с Токаевым - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поговорил по телефону с Токаевым
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:11:00+03:00
2025-03-06T16:24:00+03:00
казахстан
россия
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале."Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы.Сообщается, что главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
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казахстан, россия, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин поговорил по телефону с Токаевым

Путин и Токаев обсудили по телефону торгово-экономическое взаимодействие

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.
"Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы.
Сообщается, что главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
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КазахстанРоссияВ миреВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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