https://ria.ru/20250306/tokaev-2003427278.html

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Путин поговорил по телефону с Токаевым - РИА Новости, 06.03.2025

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:11:00+03:00

2025-03-06T16:11:00+03:00

2025-03-06T16:24:00+03:00

казахстан

россия

в мире

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 6 мар - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале."Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы.Сообщается, что главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, россия, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев