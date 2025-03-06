https://ria.ru/20250306/titov-2003292222.html

Борис Титов: поворот на Восток — это навсегда, раньше его недооценивали

Борис Титов: поворот на Восток — это навсегда, раньше его недооценивали - РИА Новости, 06.03.2025

Борис Титов: поворот на Восток — это навсегда, раньше его недооценивали

Последние недели мир пристально следит за возобновившимся диалогом России и США, которые за месяц контактировали больше, чем за прошедшие три года. Подобная... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:00:00+03:00

2025-03-06T08:00:00+03:00

2025-03-06T08:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

китай

восток

борис титов

брикс

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003292816_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_609ade590102ad06321f2c67acb87f0f.jpg

Последние недели мир пристально следит за возобновившимся диалогом России и США, которые за месяц контактировали больше, чем за прошедшие три года. Подобная динамика пугает некоторых союзников Вашингтона, но при этом дает бизнесу многих стран повод надеяться на позитивный эффект диалога и возобновление нормальных условий для ведения деятельности. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в ходе своего визита в КНР рассказал в интервью РИА Новости о том, доверяет ли китайский бизнес России, стоит ли ждать скорой отмены санкций, какие европейские товары еще представляют для России интерес, нужна ли БРИКС новая валюта, и почему поворот России на Восток – это навсегда. Беседовала Анна Раткогло.– Борис Юрьевич, расскажите о своих встречах в Сиане, какие сферы двустороннего взаимодействия обсуждались? Заинтересованы ли местные власти и предприниматели в ведении более активного сотрудничества с Россией?– Наш приезд в этот раз начался с посещения сухого порта и встречи с его руководством. Это самый большой железнодорожный терминал в мире, полностью автоматизированный. По их словам, за прошлый год оборот порта увеличился на 25%, из них больше половины – это Россия. Торговля растет, причем в обе стороны. С банковскими расчетами вопрос уже более-менее решен. Конечно, транзакции сегодня стоят дороже, чем раньше, но я думаю, что скоро китайские банки тоже вернутся и перестанут дуть на холодную воду.Сиань – это же исторический регион, древняя столица Китая. Поэтому здесь очень важно развитие туризма. Мы сейчас здесь на Масленице (как они это называют, "Проводы русской зимы") проводим большое торжество, но, кроме этого, обсуждаем с руководством провинции Шэньси и другие проекты. В первую очередь Деловой форум в Сиане, намеченный на апрель.Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD. Представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией, и Деловой форум будет этому способствовать.– На ваш взгляд, влияет ли на популярность российских товаров и русской культуры среди населения Китая празднование здесь наших праздников?– Было бы слишком самонадеянно полагать, что празднование Масленицы приводит к всекитайскому всплеску интереса к российским товарам. Однако несомненный вклад оно вносит. Наши продукты питания давно снискали в Китае славу – вкусно, качественно, экологично. Попробуйте-ка на улице Сианя блин из русской муки с русским маслом и русским медом – сами поймете всю гамму чувств простого китайца.Сейчас мы наращиваем то, что упустили в 1990-е. Все российское всегда было популярно в Китае, и сейчас мода на нашу культуру возвращается, как в 1950-е, 1960-е годы. Видим интерес и к российским товарам. В Китае создаются сети по их продаже, и хорошим показателем того, что российское популярно, стало то, что многие товары начинают подделывать.– После российско-американских переговоров многие чиновники и эксперты стали говорить о возможности отмены санкций США и возвращения западных брендов. Можно ли на сегодняшний день спрогнозировать сроки начала отмены санкций и с чего в первую очередь снимут ограничения?– С той стороны мы едва не каждый день слышим обещания конкретных дат, когда "вот-вот все начнется". К сожалению, жизнь немножко сложнее. Возможности, несомненно, есть, как есть и потребности. Опять же, с обеих сторон. Рискну предположить, что, когда будут достигнуты базовые договоренности, плотина из санкций и запретов разрушится под напором очень быстро. Быстрее, чем строилась.Мы, к сожалению, не можем сегодня гадать на кофейной гуще, когда и какие санкции будут сняты, это длительный процесс, тем более на днях Трамп продлил их еще на год. Вопрос в другом. Кроме официальных, юридически прописанных санкций есть еще и общая атмосфера. Многие компании не попадали под санкции и ограничения, но все равно ушли из России. Многие банки проверяют клиентов из России, не исходя из санкций. Их требования намного выше, чем санкции, они просто вообще прекратили работать с русскими, кем бы они ни были.Движения Трампа в нашу сторону, может быть, пока еще не приведут к официальной отмене санкций, но настрой будет меняться. Люди будут возвращаться в Россию ментально, они не будут видеть в россиянах врагов. Я думаю, что в ближайшее время снизятся требования банков, начнут возвращаться бренды, которые без всяких санкций ушли, думаю, что посольства начнут выдавать визы.Еще, что что касается ограничений, то, помимо энергетического сырья, например, бросаются в глаза пустопорожние потери, которые западные авиакомпании несут, облетая территорию России по пути в Азию. Это никому не нужно, думаю, с этим барьером быстрее и расстанутся.– Вы много контактируете и с китайскими властями, и с бизнесом, не озвучивают ли китайские партнеры опасения по поводу начавшегося "потепления" отношений Москвы и Вашингтона, с которым у Пекина очередной виток торговой войны?– Знаете, российский-то бизнес рассматривает долгосрочную перспективу, тут вопросы скорее к китайским коллегам. Что же касается потепления и опасений, то это, скорее, возврат к нормальному положению вещей. Мы же в бизнесе всегда ратуем за конкуренцию, вот и в межгосударственных экономических отношениях здоровая конкуренция должна присутствовать всегда. Думаю, настоящий, правильный баланс нам еще только предстоит сложить.Мы все видели, что на Западе все может быть вверх или вниз, это непредсказуемая история. То санкции, то дружба, то снимем пошлины, то давайте введем пошлины обратно. Мне кажется, что оно так и будет продолжаться. А вот с Китаем у нас стабильные, хорошие долгосрочные отношения, и никто им не может помешать. Развивать экономические отношения надо со всеми, но надо понимать, что только близкие партнеры являются твоей надежной гарантией навсегда и в любой момент.– Рассматривает ли российский бизнес сотрудничество с китайскими партнерами в долгосрочной перспективе?– Я еще два года назад говорил, что поворот на Восток — это навсегда, потому что это не только политика, это реальный коммерческий интерес. Мы как-то недооценивали Восток до 2022 года, а потом, когда пришли сюда, обнаружили, что здесь все стало по-другому. Сегодня это самая высокотехнологичная продукция, при этом она стоит намного дешевле, чем в Европе.– Уверены ли китайские компании в своих позициях на российском рынке и доверяют ли российским партнерам?– Одно то, что сегодня в России работают порядка девяти тысяч китайских компаний, говорит о том, что китайцы нам доверяют.– Не боятся ли китайские партнеры потерять российский рынок, который они уже несколько лет активно завоевывали, если к нам вернутся западные компании?– Я думаю, что на российском рынке места всем хватит, он большой и динамично развивающийся. Тем более сейчас происходят такие тенденции в технологическом развитии, что все будет меняться. Виды бизнеса, направления, проекты будут совершенно другие. Конечно, большинство из них будет связано с новыми технологиями, биотех меняется совершенно нереальными темпами, искусственный интеллект внесет изменения во все. Поэтому давайте посмотрим, кто будет выигрывать в этой конкурентной борьбе. Китайцы, европейцы, американцы – самое главное, чтобы это были наиболее конкурентоспособные технологии и инвестиции.– Как бы вы оценили отношения малого и среднего бизнеса России и Европы на сегодняшний день?– Конечно, они были под серьезным ударом, именно поэтому малый и средний российский бизнес поехал на Восток. Тем не менее, отношения никуда не исчезали полностью. Конечно, стало сложнее с расчетами, сложнее с инвестициями, но торговали и продолжают торговать. Особых перемен пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время вот эта атмосфера изменится, дух санкций уйдет, и мы сможем нарастить наши и европейские поставки тоже.Но я, честно говоря, не очень понимаю, что мы там будем покупать, кроме специфических продуктов. Яблоки у нас уже свои (раньше в Польше покупали), автомобили китайские явно лучше, то есть я бы уже сейчас не пересаживался на европейскую машину. Ну вот самолеты, конечно, нужны, пока Airbus и Boeing – это два единственных больших поставщика. Китай вышел с двумя самолетами, но все равно они во многом состоят из импортных деталей, поэтому, конечно, в авиации нам надо было еще сделать серьезный шаг вперед.– Ранее вы говорили, что Россия стремится закрепить свои позиции в качестве одного из крупнейших строителей АЭС в мире. Сложно ли России в условиях санкций находить новых международных партнеров и проекты? Насколько наша страна конкурентоспособна на сегодняшний день в этой области на международном рынке?– Я не могу быть точным спикером по этому вопросу, потому что я не специалист, но развитие атомной энергетики, конечно, является одной из наших конкурентных точек."Росатом" сегодня занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом – 33 энергоблока в десяти странах. Политика политикой, а конкурентоспособность нашей страны в этом плане не вызывает сомнений. В том числе в Китае строятся две АЭС – Тяньваньская и "Сюйдапу". Сейчас наиболее интенсивно ведутся переговоры о строительстве будущих АЭС с иранской стороной, это касается не только больших станций, но и малой атомной генерации.– В какие еще страны могут стать партнерами РФ в ближайшие годы по этому направлению?– Цена и качество – главные критерии, по которым страны выбирают. Сегодня рассматриваются очень и близкие нам страны, это Казахстан, тот же Китай, Турция. Я думаю, что в ближайшее время начнется освоение Африки. Там самыми быстрыми темпами растет население, всем нужно электричество, поэтому, конечно, начнут строить атомные электростанции. С учетом наших давних отношений у России большой потенциал именно там.– Западные страны не скрывают негативного отношения к БРИКС, на ваш взгляд, рассматривают страны-члены БРИКС это объединение в качестве противовеса альянсам и организациям, где ведущую роль играют США?– Начнем с того, что "альянсы и организации, где ведущую роль играют США", на наших глазах шатаются как карточные домики. Из-за самих же США. А страны БРИКС, думаю, рассматривают свое объединение не столько как противовес коллективному Западу, сколько как средство найти новые пути в мире, определяемые не старыми догмами, сложившимися еще в 1970-е, а действительно актуальными трендами. С коллективным Западом всем нам жить, торговать и пользоваться его замечательными технологическими достижениями. Просто "страны третьего мира" сегодня выросли настолько, что хотят с Западом говорить на равных.– Но при этом есть ощущение, что Трамп довольно серьезно нацелен против БРИКС.– Он не нацелен против БРИКС, я не думаю, что его пугают какие-то объединения, даже в которые не входят Соединенные Штаты. Более того, он сегодня даже очень скептически относится к таким объединениям как НАТО или ЕС, он предпочитает выстраивать отношения конкретно с отдельными странами. Поэтому не БРИКС его волнует, его волнуют расчеты в долларах. Он видит, что все больше и больше отношения строятся или на национальных валютах, или в каких-то групповых платежных единицах, которые потенциально могут быть созданы, поэтому его волнует судьба доллара, и вот таким способом он ее пытается сохранить.Я думаю, что в любом случае процесс не остановить, это касается не только России и не только БРИКС. Доллар – конечно, мощная валюта, у нее большой оборот, но, тем не менее, он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой.– А нужна ли БРИКС какая-то новая альтернативная валюта?– Нужна не альтернативная валюта. Нужно техническое средство для свободного обмена национальными валютами БРИКС, чтобы не нужно было в обязательном порядке "бегать" к Штатам за долларами. Такое средство есть, национальные валюты могут быть привязываться к токенам (записям) в цепочке блокчейна, а затем обмениваться в рамках определенного контракта через криптобиржу. Но для этого нужна, конечно, политическая воля участников.

https://ria.ru/20250302/posol-2002540071.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2003047628.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2002931699.html

https://ria.ru/20250228/tszinpin-2002223944.html

https://ria.ru/20250301/sammit-2002500400.html

https://ria.ru/20250223/otnosheniya-2001098674.html

https://ria.ru/20250304/aes-2003062990.html

https://ria.ru/20250228/kosmos-2002194562.html

россия

китай

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, китай, восток, борис титов, брикс, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития