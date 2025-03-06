https://ria.ru/20250306/svo-2003372445.html

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.03.2025

ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Кривого Рога, всего за сутки противник потерял в зоне ответственности "Днепра"... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:12:00+03:00

2025-03-06T12:12:00+03:00

2025-03-06T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

кривой рог

работино

днепропетровская область

безопасность

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Кривого Рога, всего за сутки противник потерял в зоне ответственности "Днепра" более 70 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и отряду иностранных наемников в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

работино

днепропетровская область

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), кривой рог, работино, днепропетровская область, безопасность