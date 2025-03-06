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ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Кривого Рога, всего за сутки противник потерял в зоне ответственности "Днепра"... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:12:00+03:00
2025-03-06T12:12:00+03:00
2025-03-06T12:19:00+03:00
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кривой рог
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Кривого Рога, всего за сутки противник потерял в зоне ответственности "Днепра" более 70 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и отряду иностранных наемников в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), кривой рог, работино, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Кривой Рог, Работино, Днепропетровская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Днепра"