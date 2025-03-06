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Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки - РИА Новости, 06.03.2025
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08:19 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/strany-2003336922.html
Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки
Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки - РИА Новости, 06.03.2025
Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки
Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным. Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах "Большой двадцатки" оказалась первой - десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей. Немного дороже придется отдать в Индии и Индонезии - там они стоят 120 и 123 рубля соответственно. При этом если в России и Индонезии этот продукт потребляют повсеместно, то в Индии он особой популярностью не пользуется - среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год. В пятерку стран с самыми низкими ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). Ниже двухсот рублей они еще в Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который является лидером по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира - 22 килограмма в год на человека. Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от двухсот до трехсот рублей. В Британии коробка будет стоит 305 рублей, Южной Корее - 338 рублей, Австралии - 364 рубля. Дороже всего десяток яиц обойдется в США: в стране уже несколько месяцев бушует эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре Австралия была лидерах. Таким образом, в среднем жителям стран G20 десяток яиц обходится в 224 рубля.
https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html
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россия, сша, индия, большая двадцатка, экономика
Россия, США, Индия, Большая двадцатка, Экономика
Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки

Яйца в России оказались самыми дешевыми в G20, наиболее дорогие — в США

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.
Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах "Большой двадцатки" оказалась первой - десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей. Немного дороже придется отдать в Индии и Индонезии - там они стоят 120 и 123 рубля соответственно. При этом если в России и Индонезии этот продукт потребляют повсеместно, то в Индии он особой популярностью не пользуется - среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год.
Покупательница возле пустых полок в супермаркете в штате Вирджиния - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
C прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца
19 января, 03:46
В пятерку стран с самыми низкими ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). Ниже двухсот рублей они еще в Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который является лидером по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира - 22 килограмма в год на человека.
Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от двухсот до трехсот рублей. В Британии коробка будет стоит 305 рублей, Южной Корее - 338 рублей, Австралии - 364 рубля.
Дороже всего десяток яиц обойдется в США: в стране уже несколько месяцев бушует эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре Австралия была лидерах.
Таким образом, в среднем жителям стран G20 десяток яиц обходится в 224 рубля.
Полка с куриными яйцами в супермаркете в США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита
5 февраля, 13:58
 
РоссияСШАИндияБольшая двадцаткаЭкономика
 
 
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