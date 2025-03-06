https://ria.ru/20250306/strany-2003336922.html

Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки

Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки - РИА Новости, 06.03.2025

Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки

Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:19:00+03:00

2025-03-06T08:19:00+03:00

2025-03-06T08:19:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Среди стран "Большой двадцатки" дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным. Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах "Большой двадцатки" оказалась первой - десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей. Немного дороже придется отдать в Индии и Индонезии - там они стоят 120 и 123 рубля соответственно. При этом если в России и Индонезии этот продукт потребляют повсеместно, то в Индии он особой популярностью не пользуется - среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год. В пятерку стран с самыми низкими ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). Ниже двухсот рублей они еще в Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который является лидером по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира - 22 килограмма в год на человека. Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от двухсот до трехсот рублей. В Британии коробка будет стоит 305 рублей, Южной Корее - 338 рублей, Австралии - 364 рубля. Дороже всего десяток яиц обойдется в США: в стране уже несколько месяцев бушует эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре Австралия была лидерах. Таким образом, в среднем жителям стран G20 десяток яиц обходится в 224 рубля.

https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html

https://ria.ru/20250205/yaytsa-1997506363.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, индия, большая двадцатка, экономика