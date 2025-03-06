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ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003330156.html
ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.03.2025
ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области и увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:13:00+03:00
2025-03-06T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области и увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное (Харьковская область – ред.). На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину один километр", - сообщил Марочко. Он пояснил, что ширина фронта на этом участке составляет более 10 километров. "Таким образом, не только было улучшено положение передовых российских подразделений, но и увеличилась подконтрольная нам территория двуреченского плацдарма", - уточнил Марочко.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002888671.html
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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: ВС России увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области и увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное (Харьковская область – ред.). На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину один километр", - сообщил Марочко.
Он пояснил, что ширина фронта на этом участке составляет более 10 километров.
"Таким образом, не только было улучшено положение передовых российских подразделений, но и увеличилась подконтрольная нам территория двуреченского плацдарма", - уточнил Марочко.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
4 марта, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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