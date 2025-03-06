https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003330156.html

ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко

ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.03.2025

ВС России продвинулись в Харьковской области, сообщил Марочко

ВС РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области и увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:13:00+03:00

2025-03-06T06:13:00+03:00

2025-03-06T06:13:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. ВС РФ продвинулись на ряде участков в Харьковской области и увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное (Харьковская область – ред.). На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину один километр", - сообщил Марочко. Он пояснил, что ширина фронта на этом участке составляет более 10 километров. "Таким образом, не только было улучшено положение передовых российских подразделений, но и увеличилась подконтрольная нам территория двуреченского плацдарма", - уточнил Марочко.

https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002888671.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф