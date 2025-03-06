https://ria.ru/20250306/sammit-2003400432.html

Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине

Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ожидает важных решений по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе по вопросам обороны Евросоюза и военной помощи... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:16:00+03:00

2025-03-06T14:16:00+03:00

2025-03-06T14:57:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ожидает важных решений по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе по вопросам обороны Евросоюза и военной помощи Украине."Месяц назад мы провели обсуждения, сегодня мы собрались здесь для принятия решений и действий", - сказал Кошта журналистам.По его словам, Европейская комиссия представила предложения, которые позволяют принимать конкретные решения по финансированию оборонных проектов и оказанию военной помощи Украине.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html

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в мире, евросовет, украина, евросоюз, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, россия