https://ria.ru/20250306/sammit-2003400432.html
Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине
Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ожидает важных решений по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе по вопросам обороны Евросоюза и военной помощи... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:16:00+03:00
2025-03-06T14:16:00+03:00
2025-03-06T14:57:00+03:00
в мире
евросовет
украина
евросоюз
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_86ee80b9bb3a41551e221c75d42a81a7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ожидает важных решений по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе по вопросам обороны Евросоюза и военной помощи Украине."Месяц назад мы провели обсуждения, сегодня мы собрались здесь для принятия решений и действий", - сказал Кошта журналистам.По его словам, Европейская комиссия представила предложения, которые позволяют принимать конкретные решения по финансированию оборонных проектов и оказанию военной помощи Украине.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_72377961376f987616677efc01852e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросовет, украина, евросоюз, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, россия
В мире, Евросовет, Украина, Евросоюз, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Россия
Глава Евросовета анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по Украине
Кошта анонсировал важные решения по итогам саммита ЕС по помощи Украине